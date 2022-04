Liga MX: Jorge Meré del América critica que en Europa menosprecien el nivel del futbol mexicano

Ciudad de México.- El español Jorge Meré, defensa de las Águilas del América de la Liga MX, criticó este viernes que en el futbol europeo, en donde se formó y militó hasta el pasado enero, se menosprecie el nivel del balompié mexicano.

“Parece que cuando estás en Europa lo que es fuera de Europa parece que no tiene esa misma calidad o nivel, eso es falso. No tenía duda que la Liga mexicana tenía un nivel alto y a mí no me ha sorprendido”, explicó en rueda de prensa el campeón con España en los Europeos sub 19 y sub 21.

Meré fichó por las Águilas del América, el equipo más ganador de México con 13 títulos en la Liga, en enero después de pasar cinco años en el Colonia de la Bundesliga alemana.

Jorge Meré durante un partido con el América en la Liga MX/Jam Media

El central de 25 años reconoció que sus primeros meses en la Liga MX fueron complicados, pero aseguró que ya está adaptado y listo para pelear por un lugar en el esquema titular del América. “Hay muchos factores que influyen para adaptarse como la altitud de Ciudad de México (por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar), el juego es diferente, venía de vacaciones de mi anterior club, ahora me encuentro perfecto para competir con cualquier rival”, añadió.

El oriundo de Oviedo llegó al cuadro de la capital mexicana durante la gestión del argentino Santiago Solari, despedido a inicios de marzo por malos resultados. Tras la salida del exentrenador del Real Madrid, quien fue sustituido por el argentino Fernando Ortiz, Meré ha sumado sólo dos de las cinco titulares con las que cuenta en las primeras 15 jornadas del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

A pesar de que Ortiz no ha contemplado a Meré como un jugador recurrente en su esquema, el español elogió el trabajo del ‘Tano’, quien sacó al América de los últimos lugares de la clasificación y ahora lo tiene en el séptimo puesto, en la pelea por puestos a la fase final con dos partidos restantes en el calendario regular. “El ‘Tano’ lo que nos transmitió fue tranquilidad y confianza a cada uno de los integrantes de la plantilla. Eso fue importante, cuando las cosas no van bien es cuando más hay que apretar. Tano está teniendo a todos los jugadores metidos, juegues o no”, dijo el ibérico.

Las Águilas regresarán a la actividad este sábado al visitar a los Tigres, segundos en la tabla, en la jornada 16 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, un duelo que las podría meter entre los cuatro mejores clasificados que evitarán la repesca y avanzarán directo a los cuartos de final.