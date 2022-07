Liga MX: Jorge Ruvalcaba, canterano de Pumas, agradecido con Andrés Lillini

Para Jorge Ruvalcaba, canterano de los Pumas de la UNAM, la confianza depositada por su director técnico Andrés Lillini significa motivación para que se mantenga dando todo en los entrenamientos y en el terreno de juego con el objetivo de entregar buenos resultados.

En entrevista para Récord, el mediocampista aseguró que cuenta con el descaro que requiere el estratega del equipo del Pedregal para entregar buenos dividendos en la cancha, situación que es necesario para contar con el respaldo.

"El profe Lillini siempre me da la confianza y en cada partido me dice que tengo que seguir haciendo lo mismo, jugar con confianza y descarado si se puede decir así, me ha apoyado, cuando necesito algo ahí está”, expuso.

En cuanto a su llamado al primer equipo, Jorge Ruvalcaba reconoció que nunca se lo imaginó. "Más que nada porque tenía muy poco en Pumas y hay muchos que llevan años y no se les da la oportunidad de subir, la verdad sí me sentía muy agradecido y con mucha suerte".