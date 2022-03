Liga MX: Jorge Ruvalcaba vuelve a marcar con Pumas e ilusiona a su afición con tener más minutos

México.- Pumas le sonríe a su "joya" Jorge Ruvalcaba quien este sábado demostró que está listo para tener más minutos en el primer equipo y es que con apenas 159 minutos en la Liga MX ya ha marcado 2 goles y ambos de gran técnica al momento del control y la definición que ha sido lo que le ha puesto de nueva cuenta en los reflectores del futbol mexicano.

El canterano de 20 años volvió a una oportunidad en Pumas por un partido consecutivo luego de que entró en la Jornada 11 ante Necaxa pero poco pudo hacer ya que el juego se volcó en contra, pero ahora ante Mazatlán en duelo reprogramado volvió a ingresar para el segundo tiempo y desde los primeros minutos demostró que tiene las ganas y las herramientas para pelear al menos tener más oportunidades en el primer equipo.

Ingresó al minutos 45 cuando el partido estaba empatado a cero pero solo necesitó unos minutos para poner el gol de la ventaja, muy similar al que marcó en la jornada 1 ante Toluca. Aprovechó la salida de la defensa de Mazatlán FC para pedir el balón al espacio, el centro fue el pie, controló y con el mismo movimiento disparó de derecha de forma cruzada ante la salida de Nicolás Vikonis para poner el 1-0 y celebrar un nuevo gol.

Ruvalcaba desde su debut causó mucho revuelo pues a su corta edad había probado en Europa pero por algunos temas no pudo quedarse a jugar en el viejo continente, luego fue rescatado por Pumas y le ha ido llevando desde la Sub-20 en donde claramente ha destacado pero curiosamente no ha sido tan efectivo que en el primer equipo ya que aunque tiene menos juegos, todos han sido como titular pero no ha marcado gol, en la Liga MX con 5 juegos y entrando en los segundos tiempos ha podido hacer dos goles.

Por ahora en Pumas es el canterano más habilidoso que tienen en el primer equipo, es posible que Andrés Lillini ahora que regrese al banquillo le tenga más consideración para entrar al campo y mostrarse más para hacer más continua sus participaciones y que además sean fructíferas.