Liga MX: Jorge Vergara exdueño de Chivas vio el peligro de las barras pero no lo tomaron en cuenta

México.- El tema en México sigue siendo la masacre que se vivió en el estadio La Corregidora de Querétaro este fin de semana y es que las barras del futbol mexicano siguen generando opinión dividida pues tienen mucha cola que le pisen, eso hizo recordar que alguna vez hubo directivos que abiertamente se opusieron a la llegada de las "barras bravas" al futbol mexicano, uno de ellos fue el fallecido Jorge Vergara quien alguna vez como dueño de Chivas aseguró que era un riesgo tenerlas en las gradas del estadio pero su advertencia nunca fue escuchada.

De acuerdo con algunos videos que han salido a la luz en estos días, uno grabado en el 2014 en una entrevista a Jorge Vergara aseguró que las barras en la Liga MX no era algo que debía existir por temas de seguridad, en más de una ocasión propuso eliminarlas pero nunca fue escuchado, Ante ello Chivas, su equipo por muchos años tambien acogió la idea pero pudo controlarla por mucho tiempo, incluso en más de una ocasión compartió algo con ellos como material de promoción para el apoyo el equipo.

"No importa si son bien portadas, quiero que se acaben las barras. No son necesarias y lo único que hacen es ser foto de infiltración, no digo que todos los chavos sean malos, pero se les infiltran los malos y son los que sales perjudicados a final de cuentas", dijo Vergara en su momento. Chiva fue uno de los equipos que ha logrado que a la fecha controlar a su grupo de animación, han esto con los años y ahora han evitado los conflictos por lo que no han sido tema de escándalos como lo fueron la de Querétaro o Atlas este fin de semana.

Jorge Vergara condenó en su momento a las barras en el futbol mexicano | Foto: Jam Media

Jorge Vergara que siempre fue un visionario en el mundo de Chivas sabía que tarde o temprano las barras traerían problemas por ello buscó que más dueños se unieran a su propuesta pero no le siguieron ya que el negocio no era rentable en ese momento para los demás, sobre todo el tema de cómo reaccionarían por ser eliminados de un día a otro.

Este martes la Liga MX tuvo la oportunidad de sentar un precedente con la eliminación de todas las barras pero no se atrevieron a hacerlo, lo único que lograron fue evitar que se movieran a los duelos de visita de su equipo, eliminar los nexos con la directiva e iniciar una credencialización para tener un control. La Liga MX regresará a la acción este fin de semana en donde Chivas tendrá en casa el partido más importante de la temporada con la visita del Club América esperando que no pase nada extraordinario como lo del sábado pasado.