Liga MX: Jornada 10 registra la peor marca de goles en lo que va del Apertura 2021

México.- Se han ido 10 jornadas del Apertura 2021 de la Liga MX y esta última ha encendido las alarmas pues el registro de gol fue muy bajo, obteniendo la peor marca hasta el momento habiéndose anotado solo 11 goles en en 8 partidos, dejando uno más pendiente para el mes de octubre. Pero el cero predominó en esta ocasión.

De acuerdo con la pagina de la Liga MX, solo una vez en lo que va del Apertura 2021 se había tenido un registro tan bajo, eso ocurrió en la fecha 6 cuando se marcaron solo 12 goles. El resto de jornadas la media está entre los 21 y 25 goles que tambien es una marca baja considerando que en otros torneos se podía ver hasta 30 o más por semana.

Al momento tambien se registran 2 goles en la jornada 11 y uno más en la jornada 14, estos goles fueron de partidos que se han adelantado por lo que no son fijos ya que cuando se llegue el momento de jugarse aumentarán. Algo que tambien preocupa es que el promedio de gol de la jornada es muy alto, ya se anotó cada 65 minutos lo que indica los pocos goles.

En total fueron 3 partidos que culminaron empatados a cero, 2 que dejaron a su rival en cero, uno empatado a 1 y dos más donde hubo goles de ambos lados pero apenas fueron 3 y fueron los que más aportaron para la marca global de la jornada.

Así van los números en los goles en el Apertura 2021 | Foto: Especial

De manera global la Liga MX en el Apertura 2021 ha logrado 209 goles de los cuales 84 (41%) han sido anotados por jugadores mexicanos mientras que 115 (56%) por jugadores extranjeros. Por nacionalidad la mexicana lidera la tabla, pero aparecen los argentinos, uruguayos, colombianos y ecuatorianos como los mejores 5 goleadores del torneo.

La repartición de los goles es muy equilibrada en los dos tiempos, un 48% de los goles (98) se han marcado del minuto 1 al 45 del primer tiempo, mientras que el 51% restantes (105) se han anotado del minuto 45 al 90, los repuntes más marcados pasan por los minutos 31 al 45 y del 76 al 90, cosa que para esta jornada no aportó mucho.

La Liga MX saldrá a la acción este martes y miércoles con la jornada 11 del Apertura 2021. Esta se adelantó por el tema de la fecha FIFA del mes de octubre. De igual manera habrá partidos que no se jueguen ya que se adelantaron como el Rayados vs Toluca como tambien el juego de Cruz Azul vs León que se movió por la participación de equipo celeste en la Campeones Cup y como último duelo sin jugarse será el Pumas vs Santos que se movió al mes de noviembre.