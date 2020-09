Liga MX: José Guadalupe Cruz se compromete a meter al Necaxa a la liguilla

Aguascalientes, México.- José Guadalupe Cruz aseguró este lunes en su presentación como nuevo entrenador del Necaxa, tener el tiempo necesario para meter al equipo a la liguilla del torneo Guard1anes 2020.

“El objetivo está en formar parte de los primeros 12, tengo confianza porque este equipo tiene el material humano para lograrlo”, añadió el mexicano en su primer día con el Necaxa.

En el Guard1anes se clasificarán de manera directa a la liguilla, fase decisiva del campeonato, los cuatro primeros y los ocupantes del lugar cinco al 12 jugarán un repechaje por los cuatro boletos restantes.

Necaxa, lugar 15 en el torneo, hiló ante Cruz Azul, en la fecha siete, y contra León, en la ocho, derrotas que le costaron el puesto al técnico mexicano Alfonso Sosa, quien había tomado al equipo al inicio del Clausura 2020 y fue despedido el viernes pasado.

Cruz, de 52 años, empezó su carrera como estratega en el campeonato mexicano en el 2004 con el Atlante, al que llevó a ganar la Liga en 2007 y la Liga de Campeones de Concacaf en 2009.

Santiago San Román, director deportivo del Necaxa, fue el encargado de hacer el anuncio del porqué optaron por llevar al equipo a José Cruz.

“Desafortunadamente los resultados nos llevaron a hacer un cambio, hoy apostamos por un futbol más fresco y valiente. Conozco a José y sé que con él vamos corregir la situación para poner al equipo donde debe estar”, advirtió San Román.

Respecto a las palabras de San Román, Cruz aseguró que deberá contar con el convencimiento de sus jugadores para lograrlo.

Buscaremos un Necaxa intenso y agresivo, pero con base en el orden y en tener un equipo compacto; vamos a trabajar nuestra idea con los jugadores en los entrenamientos, que es donde se ganan los partidos”, señaló el timonel.

El estratega descartó que el poco tiempo al frente del grupo sea una excusa de cara al duelo ante el San Luis, este martes, en la fecha nueve del campeonato.

“Para mí sería fácil decir que tenemos poco tiempo para trabajar y no presentar la mejor cara del Necaxa ante San Luis, pero estamos debemos presentar una versión digna del equipo”, acotó el estratega.

Cruz ya trabajó con el plantel y, según dijo, encontró disposición para enmendar los malos resultados.

“He hablado con los jugadores; era importante conocerlos, y me he llevado una grata impresión; me quedo con la sensación de que el equipo está ávido, comprometido para trabajar y mejorar para volver a ganar”, concluyó.

