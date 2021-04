Liga MX: José Juan Macías falla penal en su regreso a la titularidad con las Chivas

El delantero de las Chivas del Guaudalajara, José Juan Macías, no trae la suerte consigó ya que en el inicio del encuentro ante Xolos de Tijuana este sábado, tuvo la oportunidad de poner adelante a su equipo pero para su mala suerte fallo el penal.

El portero Benny Díaz le atajó el penal al delantero de las Chivas lanzandose al costado derecho y gritarle en la cara a José Juan Macías su falla.

Macías no la esta pasando bien en el club tapatío, aunado a esto falla un penal en su regreso como titular. Definitivamente esto no le esta gustando para nada a los aficionados del Rebaño Sagrado, mismos que abuchearon a Macías en el Estadio Akron cuando jugaba con la Selección Sub 23 del Preolímpico.

Este partido ante Xolos de Tijuana es el número ocho en el que juega como titular José Juan Macías este torneo Clausura de la Liga MX, los demas ha entrado de cambio en tres ocasiones con Vucetich.

A pesar de no estar en los titulares en los partidos pasados, Macías se ubica como el delantero con más goles en el plantel rojiblanco en este torneo Clausura con seis anotaciones, lo que lo ubican entre los mejores goleadores de la Liga MX.

Chivas se esta jugando su permanencia en la repesca este sábado ante Xolos de Tijuana, de perder las cosas se les complicaría, ya que solo restan dos jornadas para que termine la fase regular de la Liga MX.