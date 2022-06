Liga MX: José Juan Macías no desea presionarse por una cantidad de goles en Chivas

José Juan Macías no se presiona en penar cuantos goles debe de marcar en el torneo Apertura 2022 con Chivas del Guadalajara y solo se enfoca en trabajar en el día a día para poder aportar su granito de arena en la Liga MX.

Si bien su regreso se dio de manera paulatina con Chivas, ahora el delantero mexicano ya llega con buen ritmo tras jugar de manera más constante con el equipo en la fase regular y Liguilla del torneo Clausura.

Macías, durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN desde la concentración de las Chivas, evitó hablar de cifras, ni de una cuota de goles para el próximo semestre y señaló que "claro que uno siempre se las debe de poner (metas) si uno quiere aspirar a lo más alto, pero uno tiene que ser también de alguna manera un poquito analítico en cuanto a los factores que tienen que darse para lograr ciertas metas. No todo depende de uno, es un juego de conjunto, nada más disfrutarlo y dar lo mejor de uno y te lo juro, se van a dar las cosas, no es que no quiera, pero prefiero guardármelo para mí".

El delantero mexicano que como goleador siempre esta en la cabeza la cuota de goles, pero primero es estar enfocado en el trabajo en equipo que en los números personales.

"Claro que pasa (pensar en una meta de goles), pero no me cierro a un número. Sé que dando mi mayor esfuerzo, estando enfocado, el equipo está generando jugadas de gol y como este término de torneo tuve un enfoque, metí todas las que tuve, no fallé ni una de las que me pusieron, teniendo ese enfoque no te voy a decir que me voy a cerrar a un número, trato de disfrutarlo y no generar una frustración de que: tengo que hacer tantos, ¿Qué tal si te digo un número y meto más? Lo veo más por ese lado de disfrutarlo".

José Juan Macías solo jugo un partido como titular en el torneo pasado, ya que fue más utilizado como cambio en un total de siete ocasiones. Acumulo dos goles en 263 minutos jugados con Chivas del Guadalajara.