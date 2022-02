Liga MX: José Juan Macías no se arrepiente te haberse probado en el Getafe y regresar a Chivas

El delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, aseguró este miércoles en conferencia de prensa previo al partido de la jornada 7 de la Liga MX, que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado en su vida, entre ellas el dejar el Rebaño Sagrado por irse a jugar a España, o su posterior regreso a la institución rojiblanca, seis meses después.

Luego de recindir su contrato con el Getafe de España, equipo con el que estaba a préstamo hasta el final de la temporada, José Macías regreso a las Chivas donde ya tuvo sus primeros minutos con el conjunto rojiblanco en su visita al León en el Nou Camp en duelo de la jornada 6 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“Maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé, me siento feliz con ese crecimiento personal. En las decisiones que tomo, jamás busco arrepentirme y estoy seguro cuando tomo una decisión, también agradecido con la oportunidad que Chivas me brindó, me sirvió de mucho y estar de regreso me hace feliz y tampoco me arrepiento de regresar, porque fue mi decisión”, dijo el delantero del rebaño este miércoles.

“La vida no solo se trata de futbol, hay cosas externas y claro que no me arrepiento. Estoy muy feliz con lo que he crecido personalmente. Creo que seguiré por esa línea, siempre tratando de crecer y dar lo mejor de mí”, indicó el atacante que tuvo un fugaz paso por el Getafe, en LaLiga.

Sobre su fallido paso por el futbol europeo con el Getafe, Macías agregó que no siente haber perdido el camino que busca, de triunfar en el futbol internacional. Entiende que a su corta edad, hay todavía cuestiones en las que se puede mejorar, pero pese a ello se siente con un crecimiento notorio tras su experiencia por España. “No sé si me perdí, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y uno debe crecer. Sé que me siento y me veo más maduro en todos los aspectos, física y mentalmente, en todo. Sigo siendo un chavo pero uno nunca deja de crecer”, agregó.

José Macías dijo sentirse contento por lo que encontró en su regreso a las Chivas, donde se cuidan muchos detalles a nivel institucional, cuestiones que también aprendió en su paso por España. “Aprendí cuestiones sobre profesionalismo, y cuidar al máximo los detalles. Me ha gustado mucho lo que encontré en Chivas, se han mejorado muchas cosas, sobre los jugadores, en la institución. Esto lo recalqué tras el partido contra León, se va notando en nuestro juego”, concluyó.

Las Chivas marchan en la novena posición de la tabla general con 7 puntos, tras dos victorias, un empate y tres derrotas, y en la jornada 7 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX recibirán al Puebla, que marcha como líder general con 14 unidades.