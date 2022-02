Liga MX: José Macías llega a Guadalajara para reportar con Chivas tras paso por el Getafe

Luego de un fugaz paso por el futbol español con el Getafe, donde apenas pudo sumar algunos minutos, José Juan Macías arribó este lunes a Guadalajara para reportar con las Chivas para lo que resta del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX en busca de retomar el mejor nivel.

José Juan Macías regresó a México con el objetivo de retomar su nivel en Chivas y ganarse un puesto, así lo dejo ver en una pequeña entrevista con los medios en su arribo a Guadalajara para reportar con el Rebaño Sagrado, dejando claro los objetivos por los que volverá a defender los colores rojiblancos.

“Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de lo que pasó en Europa, estoy muy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas, regresé por propia elección, pues hay prioridades en mi vida que quiero poner clara y una de ellas es ser feliz y creo que la encuentro acá (Guadalajara)”, explicó.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul visita a León obligado a ganar para seguir en los primeros tres puestos

José Macías dejo claro que por el momento se concentrará en las Chivas y en ganarse un lugar para ser titular en la Liga MX, además aseguró que la etapa en Europa la dejara a Futuro.

“Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro a lo que venga, lo único que quiero es jugar, ser feliz y lo voy a encontrar acá, retomar mi nivel futbolístico que no he tenido tiempo, tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron entrenar durante los últimos tres meses, en los que recaí y nada prácticamente es el mensaje y que vengo a ganarme un lugar, al final del día primero está la felicidad de uno y todos los sabemos aquí”, concluyó.

Leer más: Liga MX: Mazatlán FC sigue sin sumar, cae 4-3 ante Tigres

Macías en su fugaz paso por el Getafe sumo 221 minutos en todas las competiciones en las que miro acción, disputó 7 partidos en LaLiga con 197 minutos y sumo 24 en la Copa del Rey en un encuentro. José Juan por el momento se pondrá a la orden de Marcelo Michel Leaño en busca de ver sus primeros minutos en la jornada 4 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX cuando las Chivas reciban a Tigres el próximo sábado.