Liga MX: José Ramón Fernández se dice triste tras la muerte de su hermana Ana María Fernández

México.- Luego de varios días sin saber de José Ramón Fernández viernes reapareció en redes para comunicar que lamentablemente su hermana Ana María Fernández había fallecido y que esa era la razón por la que se había ausentado de su labor como periodista en los últimos días. Fue en Twitter donde abrió su corazón y reveló su sentir.

Con un corto mensaje y una imagen de su hermana fue que Joserra anunció su partida aunque no reveló cuáles fueron las causas del deceso, incluso de tomó el tiempo de agradecer las muestras de cariño de quienes se habían enterado, así como las que le llegaron de excompañeros y seguidores del especialista de la Liga MX.

"Ayer falleció mi hermana Ana María, me encuentro muy triste por esta situación y por eso he escrito poco en este medio en estos días. Gracias a todos los que me han llamado y dado muestras de cariño, lo valoro muchísimo. Un fuerte abrazo", fueron las palabras del comunicador.

Leer más: Solo 45 minutos y Cristiano Ronaldo ya anotó en su regreso al Manchester United

Celebridades del deporte, política y de los medios tambien se unieron a la pena que embarga a Joserra quien siempre se ha mostrado como una persona recta y con mucho temperamento pero detrás de esa imagen es una persona con sentimientos mismos que quedaron en evidencia en este momento.

Así anunció Joserra la muerte de su hermana | Foto: Captura

José Ramón Fernández es una de las personas más temidas de los medios deportivos pero al mismo tiempo de los más valiosos pues su enseñanza ah forjado a muchos de los buenos analistas, reporteros y narradores que hoy tiene México en los canales de televisión y diferentes plataformas. Es quien le dio la oportunidad a André Marín, Christian Martinoli, Antonio Rosique y muchos más.

Actualmente labora en la cadena deportiva ESPN en donde tiene ya muchos años liderando el deporte en México, acompañado de otros grandes periodistas como David Faitelson, Ciro Procuna y otros más. Su escandalo más grande fue haber dejado TV Azteca por decisiones mal ejecutadas en su tiempo.