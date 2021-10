Liga MX: José de Jesús Corona asegura que Cruz Azul va por el bicampeonato este torneo AP2021

El portero veterano de la Maquina Celeste del Cruz Azul, José de Jesús Corona, asegura que la ilusión en el equipo es de lograr el bicampeonato en este torneo Grita México Apertura 2021 en la Liga MX.

“Estamos enfocados en lo que necesitamos en este momento, en lo que queremos conseguir como objetivos y eso es lo más importante para Cruz Azul, encontrar el mejor jugador en cada uno para esta recta final y, ya entrando a liguilla, sabemos que seremos serios contendientes a defender el título. Estamos conscientes de que el equipo tiene suficiente capacidad y calidad”, aseveró el guardameta, en conferencia virtual.

Corona afirma que no es justo que se este comparando al equipo actual con el del torneo pasado, ya que en este Apertura 2021 el equipo ha sufrido bajas considerables.

“En este momento, no es por excusarse, pero sí hemos tenido bajas considerables, no hemos podido mantener una alineación constante. No hemos tenido la pretemporada que hubiéramos querido, pero tenemos que aceptar la manera como se nos presentó este torneo. El pasado, pudimos contar con plantel completo, no hubo tantas convocatorias como ahora, varios jugadores fueron seleccionados por consecuencia de los resultados que se tuvieron la temporada pasada. Merma el rendimiento físico y en cuanto al engranaje”, explicó.

Jesús Corona hablo de la importancia que es vencer a Chivas del Guadalajara este sábado, ya que eso les implicaría ascender en la tabla general. Corona conoce al equipo de Chivas y sabe que se enfrentan a un equipo muy dinámico.

“Sabemos lo que representa para nosotros y para nuestra afición. Nos enfrentamos a un equipo muy dinámico, con jugadores muy desequilibrantes, tenemos que sacar esa victoria en casa de Chivas”, dijo.

El portero veterano afirma que el triunfo los pone en una mejor posición en la zona de clasificación, es por ello de la importancia de ganar, pero también una derrota puede costarles muy caro en sus ambiciones.

“Ganando, escalamos varias posiciones, una combinación de resultados nos puede meter dentro de los primeros cuatro clasificados, pero también sé que a la inversa tenemos equipos que están muy cerca de nosotros y que también nos pueden superar. Hay muy poco margen de error, sabemos que tenemos que sumar de tres puntos. Eso nos queda claro”, concluyó Corona.

