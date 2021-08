Liga MX: José de Jesús Corona hará el viaje a Estados Unidos para el All-Star Game

Los Ángeles, California.- El portero de la Máquina de Cruz Azul, José de Jesús Corona, se encuentra en rehabilitación tras recibir una operación en su mano derecha en el mes de julio, que lo dejaría fuera por seis semanas de los campos de primera división.

Pese a tal postura el guardameta, quien estuvo convocado para resguardar la puerta del equipo de la Liga MX en el próximo All-Star Game, frente a las estrellas de la Major League Soccer (MLS), no se perderá el partido y realizará el viaje junto con el resto de los jugadores, solicitados por el técnico Juan Reynoso.

Su esposa, Melissa Rivas, fue quien difundió la información a través de su cuenta oficial de Instagram. Mediante su vigente publicación, la bella dama deseó el mayor de los éxitos al cancerbero, quien se merecía estar en el duelo pero por circunstancias será suplantado por el argentino, Nahuel Guzmán.

"No queríamos dejarte pero sabemos que lo has ganado y mereces estar ahí, en el partido de las estrellas, All-Star Game. Toca no jugar pero tienes que estar, te amamos y acá te esperamos mi amor, José de Jesús Corona", dedicó la esposa de "Chuy" al meta actual de Cruz Azul.

Publicación de la esposa de Corona

Instagram melissarq

¿QUÉ LE PASÓ A JESÚS CORONA?

Jesús Corona en el Campeón de Campeones

Jam media

José de Jesús Corona causa baja para el cuadro cementero debido a una fractura en el falange proximal del quinto dedo de su mano derecha. A finales del mes de julio su operación fue todo un éxito y en los próximos encuentros estaría cercano a volver a la titularidad, luego de superar las seis semanas que tuvo previsto el cuadro cementero para el retorno del mexicano.

"Chuy" Corona no suma un solo minuto en el presente campeonato Grita México Ap2021 de la Liga MX. Su demarcación ha estado en rotación por parte del suplente, Sebastián jurado, y el tercer guardameta celeste, Raúl Gudiño. Ambos responden a la confianza del peruano, Juan Reynoso, pero en el momento de volver a la convocatoria sería Jesús Corona el principal arquero para cerrar la campaña del balompié nacional.