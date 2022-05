Liga MX: Juan Dinneno rompió una sequía con Pumas de no anotar en casa

México.- Este domingo ha sido más que especial para Pumas, la victoria de 2-0 sobre Pachuca les ha garantizado meterse al repechaje del Clausura 2022 para buscar pelear por un boleto a Liguilla, les dio ánimos para lo que se viene tanto en Liga MX como en Concachampions y por si fuera poco Juan Ignacio Dinneno rompió una racha negativa que le tenía con una alta presión.

La victoria estuvo comandada por el argentino Juan Ignacio Dinenno que respondió desde el primer minuto en el que entró al campo, hay que recordar que Andrés Lillini lo cuidó bastante ya que venía de una lesión, pero en un momento de presión para Pumas entró a resolver. El delantero aportó un par de goles con los que llegó a 3 en fase regular y además rompió una racha de 8 partidos sin anotar en casa.

El "Comandante" había tenido un problema con el gol jugando de local en toda la temporada y parte de la pasada, esto en Liga MX ya que en otros torneos se ha hecho presente en el marcador. La última vez que Dinenno había anotado en CU fue en la Jornada 15 del Apertura 2021 cuando vencieron a Tijuana, luego de ello tuvieron en ese mismo torneo un par de juegos más ante Santos y Cruz Azul (todo en temporada regular).

Juan Dinneno marcó con Pumas para darle la victoria | Foto: Jam Media

Para este torneo las cosas no fueron diferentes, entre lesiones, suspensiones y fallas no encontraba el arco. Perdonó ante Tigres, León, América, Necaxa; Mazatlán FC, Rayados y no fue hasta la Jornada 17 del Clausura 2022 cuando se mandó un doblete para darle la victoria a su equipo y el boleto a repechaje. Casualmente su olfato goleador está muy encendido pues apenas el miércoles tambien en CU pero jugando Concachampions marcó otro doblete.

El delantero ahora ha culminado la temporada regular con 13 partidos, solo 8 como titular y marcó 3 goles, jugó muy poco tiempo con solo 774 minutos y se llevó una tarjeta roja. Ahora lo siguiente en su cabeza será el partido del miércoles ante Seattle Sounders para buscar el título de la Concachampions.