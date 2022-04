Liga MX: Juan Ignacio Dinenno explota en redes por su expulsión y luego lo borra

México.- La polémica se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario cuando al termino del primer tiempo se presentó una jugada complicada en donde se vio involucrado Juan Ignacio Dinenno y por la cual se fue expulsado. El atacante quien nunca estuvo de acuerdo con la decisión minutos después de haberse ido a los vestidores se pronunció contra la decisión a través de sus redes sociales pero con solo unos minutos la borró.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde compartió una imagen comparativa en donde los criterios no fueron similares y dejó claro que no estaba para nada conforme con la marcación. En una imagen aparecía una jugada del partido de Puebla vs Pumas en donde Leo López sufrió una plancha en la espinilla pero esa jugada fue sancionada con amarilla, y justo abajo la que pasó este domingo en donde el argentino pisó a un jugador de Rayados pero en su caso si se le expulsó.

La publicación estuvo disponible unos minutos ya que luego de poco tiempo fue borrada, hasta el momento se desconoce la razón pero hubo aficionados de Pumas que pudieron verla y hasta tomar la evidencia que ya circula en redes. Las opiniones son divididas, pero de momento se espera este lunes los universitarios pidan una apelación a la sanción del goleador.

La molestia de Juan Dinenno ante su expulsión en el juego ante Rayados | Foto: Especial

Esta es la primera tarjeta roja para Juan Ignacio Dinenno en la temporada, pero la tercera con Pumas, ya en el Apertura 2021 se ganó dos cartones rojos, una fue en la Jornada 7 ante el equipo de Toluca y la segunda la vio en las semifinales de ese torneo en el juego de vuelta ante Atlas cuando intentó una chilena y contactó con un rival.

Pumas tiene poca suerte con la Comisión Disciplinaria. En este Clausura 2022 ya en dos ocasiones han pedido la anulación de una tarjeta roja para Alan Mozo pero en las dos oportunidades de les ha negado por lo que se podría pensar que no sería diferente en esta ocasión ya que al existir un contacto se podría considerar que fue suficiente para mantener la decisión.

Te recomendamos leer

Aún con la expulsión, Pumas ganó el partido con un 2-0 que los metió de lleno a la pelea por un puesto de Liguilla Directa al colocarse en el lugar 7 con 19 puntos, empatado con América y León. En caso de que no se le retire la expulsión, el argentino no verá acción ante el equipo del Atlético de San Luis este 20 de abril en el Alfonso Lastras en la Jornada 15 de la Liga MX.