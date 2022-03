Liga MX: Juan Otero y Pedro Aquino aún son dudas para América para el juego ante Necaxa

México.- La semana de trabajo en el Club América inició de cara al partido de Jornada 12 de la Liga MX en donde le tocará visitar al Necaxa. El campamento se reportó sin nuevas noticias en los casos de Juan Otero y Pedro Aquino quienes son los elementos que generan dudas para el fin de semana pues sus lesiones aún están en evaluación y no será hasta el último momento cuando se decida si viajaran o con el equipo.

Las situaciones son distintas ya que Pedro Aquino se ha mantenido en proceso de recuperación y reacondicionamiento físico ya que no ha visto acción desde hace semanas, mientras que Juan Otero apenas se lesionó el sábado en un duelo amistoso y se están esperando los resultados. De acuerdo con César Caballero de ESPN ninguno de los dos jugadores están listos por lo que son dudas para el fin de semana de Liga MX.

"Hoy en Coapa Juan Otero no entrenó por el problema en el tobillo y Aquino aún por separado del grupo. Ambos por ahora duda para el sábado vs Necaxa", se lee en la publicación en su redes sociales. Se espera que en el caso de Otero los resultados se den a conocer este lunes pues se había informado que sería a inicios de semana cuando se diera nueva información. En el caso de Aquino podría esperar hasta el día viernes antes del viaje a Aguascalientes para saber si podrá o no estar.

Jugadores de América en duda para el fin de semana | Foto: Captura

América en lo que respecta al resto del plantel no tiene problemas, la platilla que viajó a Estados Unidos ya está en México y este lunes tuvo su sesión vespertina de entrenamiento. Solo faltan los jugadores que fueron convocados a sus selecciones para que se incorporen a partir del día jueves para el arranque de la jornada 12 de la Liga MX.

Las Águilas en las últimas jornadas ha sacado varios puntos importantes, han ligado ya varias partidos sumando puntos que ya le han sacado del último lugar de la tabla y lo ubican en el puesto 15 con 10 puntos, solo a 2 de zona de repechaje que marca Pumas con 12 unidades, incluso una victoria y combinación de resultados podría llevarlo a puestos mejores como hasta el lugar 11 o 10.