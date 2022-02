Liga MX: Juan Pablo Alfaro negó sentir preocupación ante una posible falta de contundencia en Chivas

El director técnico de Chivas del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, asegura que su equipo n no esta faltando en contundencia en este torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

"Metimos dos goles y, ciertamente pudimos haber anotado más porque tuvimos ocasiones de gol, el equipo es de los que más anota. No me preocupa, porque me parece que el equipo anda bien en ese sentido, hoy no pudimos concretar las que hubiéramos querido, pero ese aspecto el equipo está bien, está dando resultados, es de los que más anota, solamente es cuestión de seguir insistiendo de seguir trabajando y de saber que los goles van a caer", explicó en conferencia de prensa.

Alfaro comentó que el equipo aseguro que el equipo tiene la capacidad de salir adelante con marcadores adversos y así lo demostraron ante Gallos Blancos.

Leer más: Liga MX: Pedro Caixinha descarta a Giovani dos Santos como refuerzo lagunero

"En general me parece que el equipo supo reaccionar al verse en el marcador abajo dos veces y resaltó mucho también esa actitud y esa determinación para ir primero por el empate y después buscar el triunfo", concluyó.

Chivas del Guadalajara se mantiene como líder del torneo Clausura 2022 y espera mejorar en la jornada siete para permanecer en la punta del torneo.

Por su parte, la estratega de Gallos Blancos de Querétaro, Carla Rossi, destaco el rendimiento de su equipo en esta jornada seis ante Chivas del Guadalajara.

Leer más: Liga MX: Estos son los convocados de Tigres para el partido ante Mazatlán FC

"Contenta por el rendimiento del equipo, hicieron un gran esfuerzo, el futbol es así en un minuto te cambia todo, un error individual después una expulsión, pero la verdad contenta porque aguantar a esas cuatro de enfrente que tiene Chivas para cualquier equipo no es nada fácil, al final no salvamos de otro gol, pero son circunstancias del partido. En general, el entendimiento de la estrategia de hoy fue muy bueno y contenta con el punto que se saca", concluyó.