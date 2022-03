Liga MX: Juan Pablo Rodríguez asegura que le “tendió la cama” a un entrenador en Santos Laguna

El ex futbolista Juan Pablo 'Chato' Rodríguez, admitió que en su etapa como jugador si se daba eso que se le conoce como tender la cama en algunas ocasiones a los estrategas de los equipos.

'Chato' Rodríguez no se guardo nada y dejo en claro que en su etapa en Santos Laguna paso ese hecho y todo apunta a que fue Sergio Bueno al que le tendieron la cama para que lo despidieran.

¿Qué es una tendida de cama? Simplemente el dejar de competir en el campo, o equivocarse a propósito en la cancha, para que como consecuencia, el director técnico en turno se vaya.

“De que existen… En alguna participé”, dijo, cuando fue preguntado de su experiencia sobre este tipo de temas.

El ex futbolista aseguró que la directiva habló directamente con el para ver el tema del estratega y fue claro al comentar que no se sentía nada bien con dicha persona en turno en el banquillo en la Liga MX.

Fue sincero.

“Hubo un diálogo con la directiva. Me preguntaron ¿Cómo te sientes con este entrenador? y pues les dije la verdad. En sí, no fue tendida de cama, sólo me dijeron que si el técnico debía continuar y dije… O el técnico o yo”.

Todo hace indicar que fue en el 2009, cuando estaba en el Santos Laguna y ese técnico era Sergio Bueno.

A pesar de estos problemas con los estrategas en algún momento, Juan Pablo Rodríguez afirmo que siempre dio el cien por ciento en los partidos y nunca dejo a sus compañeros abajo en algunas decisiones de grupo.

“Siempre lo di todo en la cancha. Era un profesional, y si actúas de esa manera vas a dañar no sólo al club, sino a ti mismo, porque tu carrera se comienza a marcar”.