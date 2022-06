Liga MX: Juan Pablo Segovia se despide del Puebla con emotivo mensaje

México.- De manera sorpresiva el defensor argentino, Juan Pablo Segovia ha revelado que sale del Puebla luego de unas temporadas increíbles bajo el mando de Nicolás Larcamón. El central sudamericano era uno de los jugadores que más minutos había acumulado en las últimas campañas del cuadro poblano. De momento las redes sociales del equipo de los "Larcaboys" no ha dado a conocer oficialmente la baja del jugador pero es un hecho de que se marchará del club.

A través de su cuenta de Twitter Segovia compartió un emotivo mensaje en donde daba a conocer que no sería más jugador de Puebla y que a partir de ya saldría del equipo pero no sin antes agradecer a todos y cada uno de los aficionados que lo apoyaron, a sus compañeros y a todos los que hicieron posible su estancia en la Liga MX. "Hoy me toca despedirme nuevamente de un club, al cual le estoy agradecido por abrirme las puertas en México. Pero así son las cosas del fútbol. Encontré compañeros de trabajo excelentes como profesionales y sobre todo como personas", se lee en el comunicado.

De igual manera agradeció a la directiva y cada una de las personas que forman parte del Puebla. Juan Pablo Segovia estuvo por un año y medio en el club en donde fue parte de las mejores presentaciones del Puebla llegando a 3 Liguillas de manera consecutiva. "Quería agradecerles a todo el staff, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, trabajadores del club y sobre todo al hincha Enfranjado. Fueron 18 meses en el cual le devolvimos la ilusión a la afición y a toda esta hermosa ciudad", sentenció.

Juan Pablo Segovia deja al Puebla luego de un año y medio en el equipo | Foto: Captura

El defensor de 33 años de edad llegó al equipo en el Clausura 2021 en donde jugó 15 partidos, desde ese momento se convirtió en uno de los pilares de a formación de Nicolás Larcamón para ser figura en el Apertura 2021 con 16 partidos y en el Clausura 2022 con 13, este perdió un poco de duelos por temas de suspensión y descanso. Aún así las cosas se fueron muy buenas en su estancia en el cuadro poblano.

Por ahora se desconoce si el jugador se mantendrá en la Liga MX o se marchará del futbol mexicano, podría existir la posibilidad de que en los próximos días sea revelado su futuro, aunque todo pinta a que sería en México donde seguirá su carrera. Juan Pablo Segovia se unió a los jugadores clave del equipo que se han tenido que ir por una y otra razón.