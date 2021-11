Liga MX: Juan Pablo Vigón reveló que veía como un sueño imposible llegar al conjunto de la UANL

El centrocampista mexicano Juan Pablo Vigón, asegura que nunca se imagino poder llegar al fuerte equipo de Tigres de la UANL para este torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

“Estaba con Atlas y ahí me dijo (mi esposa) 'oye y porque no vamos a Monterrey, a mí me encanta esa ciudad para vivir', y yo me reí, pues Gignac, Carioca, pues puro picudo, entonces me dice, '¿por qué no vamos allá?'y le dije 'no, allá va puro jugador importante', y bueno y ya, entonces después se da Pumas y cuando veníamos de regreso y cuando aterrice y le dije 'no me acordaba lo que me habías dicho, ahora si se vienen para acá a vivir'”, contó Vigón a Multimedios.

Vigón afirma que desde supo que Tigres estaba interesado en ficharlo no lo pensó mucho para dar el si y empezar una nueva aventura con el equipo de Miguel Herrera.

“En Pumas me dijeron, '¿cómo que puedes salir?'. Cuando él (mi representante) me dice 'está Tigres', me lo mando por WhatsApp, 'está Tigres', le marque, le dije '¡qué, de una, vámonos para allá!' y ya, pues gracias a Dios todo fue muy rápido y salí”, recordó.

El centrocampista asegura que sabe que debe ser un mejor jugador para poder estar presente en las convocatorias de Miguel Herrera. Juan Pablo Vigón se define como un jugador dinámico que aporta grandes cosas en la cancha.

"Tengo que ser mejor jugador, yo dije que juegue el que mejor ande. Me consideró un jugador dinámico, que le gusta pisar las dos áreas, que le gusta hacer gol, asistir, que le gusta poder defender, me gusta barrerme, entregarme, creo que la entrega para el equipo es una de mis virtudes", indicó.