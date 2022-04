Liga MX: Juan Reynoso admitió que Bryan Angulo no pasaba por un buen momento en Cruz Azul

El director técnico de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Juan Reynoso, fue claro al hablar del tema de la salida de Bryan Angulo del equipo, asegurando que el delantero ecuatoriano no estaba pasando buen momento con los capitalinos.

"Mira, un principio básico aquí en la Cooperativa es la intención de no bloquear a nadie. En el caso puntual de Bryan (Angulo) muy contentos, estaba trabajando bien, no estaba pasando su mejor momento y creo que eso él lo tenía claro y todos lo teníamos claro".

Reynoso asegura que la oportunidad de jugar en Brasil para Angulo era una excelente oportunidad en su carrera y la tomo sin pensarlo dos veces.

Leer más: Aiane Freitas pone a sudar a sus fans con picante traje de baño en color verde

"Se le presentó una linda oportunidad con un gran club (Santos de Brasil), se iba a resolver su situación de renovación al final del torneo y entre que son peras o manzanas dijimos ‘que sea lo mejor para él’", explicó.

Bryan Angulo fue pieza clave en el último título del Cruz Azul, pero desgraciadamente el delantero tuvo una baja considerable en su juego en este torneo Clausura 2022 y eso fue una latente para salir del equipo.

Además que los aficionados celestes le hicieron saber su malestar ante su baja de juego, abucheándolo en el Estadio Azteca al salir de cambio.

Por su parte, Juan Reynoso aclaro el altercado que tuvo este sábado con Iván Morales al salir de cambio, donde el cual el jugador sudamericano salió molesto e hizo una rabieta con el peruano en la jornada 12 de la Liga MX.

Leer más: ¡Paraliza corazones! Lyna Pérez revoluciona las redes con un picante traje de baño en color rosa

"Ustedes me conocen poco, ven mi lado afable, mi lado jovial, pero creo que los jugadores la tienen clara que cuando tengo que decir algo se los digo, no se los mando decir. Y lo que le dije a Iván Morales se lo dije como se lo he dicho a ‘A’, ‘B’ y ‘C’, y a veces no les gusta, pero ya por eso después me llamó y me abrazó porque esto es futbol y creo que los grupos humanos y los liderazgos se hacen con base a ser frontales y ser lo más concreto posible y directo", concluyó.