Liga MX: Juan Reynoso asegura que es muy temprano para soñar por el bicampeonato

México.- Luego de una categórica goleada al líder del torneo, Juan Reynoso aseguró que eso se dio gracias a la conjugación de los errores del rival y los aciertos de Cruz Azul por lo que no hay mucho que festejar y mucho menos de echar las campanas al vuelo ya que asegura que un resultado así no entrega el título de la Liga MX.

Cruz Azul arrancó el partido muy ofensivo, mientras que Toluca hizo un poco de confianza al llegar como el líder, solo habían pasado 2 minutos y el equipo celesta ya iba ganando, para los 5 ya se habían anotado el 2-0 lo que al final quedó con un 4-0 a favor de la máquina en su regreso a la victoria en la Liga MX como local.

"Creo que después de un triunfo como el de hoy mucha gente puede aventurarse a dar calificativos que de momento no son para hacerlos. Yo intento ser congruente y eso se va ratificar si somos campeones, si no, estamos especulando y diciendo algo que no", comentó en conferencia de prensa.

Le atribuyó la goleada a errores puntuales del rival, siendo esa la mayor explicación para asegurar que no hay mucho que analizar pues con esas facilidades y bajo las circunstancias del partido con un hombre menos de Toluca era más fácil lograr la victoria como se hizo ahora.

"Hoy, como cualquier goleada son accidentes, se conjugaron algunas cosas, siempre es acierto y error, nosotros hicimos nuestra parte, ellos en su evaluación sacarán conclusiones. Lo que si es que tengo felicitar a los que no venían jugando hicieron la diferencia", agregó.

Toluca se llevó su primera derrota del torneo por goleada | Foto: Jam Media

Lo que si pudo reconocer fue el gran esfuerzo de sus jugadores a quien les agradeció por su entrega y sus ganas de buscar el gol en todo momento. Asegura que Cruz Azul para este torneo de la Liga MX, tiene un gran plantel, muy basto para cubrir todos los lugares en caso de que falta algún titular.

"El minuto a minuto creo hicimos siete cambios y todos estuvieron a la altura, vamos ganando variantes en el plantel que no teníamos, hay gente que está levantando la mano, no solo con el primer equipo sino también con la Sub 20", finalizó.

Cruz Auzl ha despertado luego de ligar dos victorias en Liga MX | Foto: Jam Media

Juan Reynoso quien se fue por esa misma línea de ser un entrenador calmado y sereno fue el mismo que le dio el título de Liga MX a Cruz Azul la temporada pasada por lo que las declaraciones no han impactado en los aficionados como en otras épocas si lo hieran hecho si no prometían un título.

Cruz Azul de momento se ubica en le cuarta posición con 7 puntos, detrás de Monterrey, León y Toluca, pero puede ser rebasado por América, Atlas o Santos este domingo, incluso puede ser empatado por Chivas si saca la victoria en el cierre de la jornada 5 de la Liga MX.