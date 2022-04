Liga MX: Juan Reynoso dejó fuera a Rómulo Otero para el América vs Cruz Azul

Pese a que pudo entrenar durante la semana, el mediocampista venezolano del Cruz Azul, Rómulo Otero declaró que su director técnico Juan Reynoso no lo incluyó en la lista de convocados para enfrentar al América en el Clásico Joven en la Jornada 17 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, que se jugará el sábado a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Azteca.

Tras la salida del medio ofensivo venezolano del entrenamiento en La Noria, un grupo de aficionados aguardaron a las afueras de las instalaciones para tomarse la ‘selfie’ y para conseguir algún autógrafo; sin embargo, un seguidor le preguntó su iba a estar para enfrentar al América, el “Escorpión” se limitó en responder

“No me convocó”, lo que da por entender que hay relación tensa entre el futbolista con el cuerpo técnico.

Y es que Otero pudo trabajar al parejo de sus demás compañeros, pero causó baja por molestias musculares, el seleccionado por Venezuela no tuvo actividad de la fecha doble frente al Querétaro y al Atlético de San Luis.

Con Cruz Azul, Rómulo Otero apenas ha jugado en 123 minutos, todavía no anota gol y ha sido titular en un solo partido. Desde su arribo al Clausura 2021, fue perdiendo presencia y Juan Reynoso no lo considera al no ser convencido.