Liga MX: Juan Reynoso no quedó contento con la victoria de Cruz Azul en Concachampions

México.- Este miércoles Cruz Azul debutó en la Concachampions en donde se enfrentó al equipo del Forge de Canadá. El partido tuvo muchas acciones de gol claras para la máquina pero no fueron concretadas hasta que llegó la anotación de Rómulo Otero que marcó un extraño gol pues disparó desde muy lejos del campo y efecto hizo que el arquero rival no pudiera detener el balón. Aún con la victoria en la bolsa, Juan Reynoso no quedo contento con el desempeño de su equipo que viene con complicaciones desde el fin de semana.

Tras culminar el partido y habiendo logrado sacar ventaja en la ida de la eliminatoria, el peruano atendió lo medios de comunicación en donde relató que no quedó a gusto con el resultado, todo fue muy extraño, las fallas y el gol y eso no le agradó nada cuando sabe que fácilmente pudieron haber liquidado el partido ya que se ha percatado que de haber existido una repuesta del Forge se hubieran metido en serios problemas.

"Nos faltó malicia, espíritu asesino de definir los juegos, porque a nosotros nadie nos perdona, nos llegan una o dos veces y nos hace uno o dos goles", dijo el entrenador. Reynoso aclaró que tiene un equipo competitivo pero que se están regalando muchas oportunidades a los rivales, ejemplos claros lo que ha sucedido en la Liga MX en donde los últimos partidos han sido complicados por acciones puntales que en otra oportunidad no hubiera sucedido nada de ello.

Aún con todo ello, el DT de Cruz Azul reveló que ahora en la vuelta del partido tendrán muchos más momentos para finiquitar el duelo, "Si valoramos esas pelotas en el área y somos contundentes, diríamos que la eliminatoria estaría más que encausada, con los detalles de oficio, eso todo se habla, se revisa y con el video nos va a quedar más claro", sentenció el estratega.

Cruz Azul ganó pero no convenció a Juan Reynoso | Foto: Jam Media

Cruz Azul luego del partido regresó a México para preparar su partido de Liga MX en donde enfrentará al Toluca el próximo 20 de febrero. La máquina perdió el invicto este fin de semana cuando en los últimos minutos cayeron ante el equipo de Necaxa, y es que el tema en Cruz Azul con el cambio de directivos le ha afectadoun poco y eso le ha tenido desconcentrados, pero esperan regresar a la victoria este domingo.

En lo que respecta a la vuelta de los 8vos de final de la Concachampions, esta se jugará el jueves 24 de febrero ya en el Estadio Azteca, ahora Cruz Azul solo debe mantener el marcador global o ganar el partido para avanzar a los 4tos de final.