Liga MX: Juan Reynoso no tiene ultimátum con Cruz Azul, aseguró Jaime Ordiales

A pesar de que los resultados no han sido favorables para Cruz Azul en las jornadas recientes, el técnico Juan Reynoso no tiene un ultimátum. Así lo aseguró el director deportivo de la Máquina, Jaime Ordiales, quien aseguró que evaluarán hasta el final del torneo el desempeño del estratega.

Durante el anuncio de la renovación del contrato de patrocinio de la Liga MX y BBVA, Ordiales estuvo presente y habló sobre la situación de Reynoso con Cruz Azul. En ese sentido, aseguró que el técnico y los jugadores han tenido autonomía en lo deportivo, pues él regresó al cargo de director deportivo en la Jornada 6.

"No hay ultimátum y no hay nada. Yo me he mantenido siempre con mucho respeto y al margen de la situación, yo llegué a medio torneo, tuve nula participación y soy una persona que tiene muy claro lo que tenemos que hacer", aseguró Jaime Ordiales a los medios.

En ese sentido, señaló que se ha dejado trabajar al grupo para superar esta situación compleja y manifestó su confianza de que los resultados sean positivos para buscar el décimo título de Liga MX. No obstante, puntualizó que sí se hará una evaluación del desempeño del grupo al final del torneo para definir lo que harán a futuro.

"Acabando el torneo se tendrán que hacer evaluaciones y las tendremos que hacer. Yo hoy vengo apoyando desde donde puedo, pero relativamente yo no tengo participación en el ámbito deportivo y tiene la autonomía completa Juan y los jugadores”, sentenció.

Te recomendamos leer

En febrero de este año, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, reveló que Reynoso tiene contrato hasta 2023 pero que había planes de que permaneciera más tiempo. Será una vez que concluya el Clausura 2022 que se conozca el futuro del técnico peruano con el equipo de la Noria.