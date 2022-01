Liga MX: Juan Reynoso pide refuerzos para que el Cruz Azul no termine ajustado los partidos

Ciudad de México.- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, pidió este sábado tres refuerzos para que su equipo no termine los partidos “justito” como en su triunfo por 1-0 ante el FC Juárez en la segunda jornada del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“Terminamos justitos. Nos hace falta ese central que ya está hablado, alguien por fuera y un delantero para redondear el plantel y competir en los dos frentes”, explicó en rueda de prensa tras la victoria que subió a La Máquina al segundo lugar de la clasificación de la Liga MX.

Reynoso espera que los fichajes que requiere lleguen a más tardar a mediados de febrero para que sus futbolistas no tengan que jugar en posiciones que no les acomodan. “Hoy lo mejor fue el triunfo. Juárez hizo un gran esfuerzo. Felicitar lo que hicieron los chicos porque varios están jugando no en sus posiciones naturales, varios recién recuperados de Covid y lesiones”, añadió el estratega.

El técnico campeón en el Clausura 2021 de la Liga MX reconoció que a su cuadro le falta jugar un futbol “más práctico” para tener cierres de partidos con más tranquilidad. “Hoy Juárez con el corazón lo empujó al final. Lo mejor que hicimos fue el esfuerzo hacia atrás, algo que habíamos perdido el semestre anterior. Les comentaba a los chicos que vamos a cerrar los partidos más tranquilos cuando juguemos más prácticos. Estamos en el proceso de conocimiento entre ellos y nosotros”, expresó.

Juan Reynoso descartó que el argentino Guillermo ‘Pol’ Fernández, quien viajó a su país para resolver problemas personales, pueda salir del Cruz Azul para fichar en los siguientes días con el Boca Juniors.

“No veo ninguna posibilidad de que vaya a Boca. Él nos pidió un favor de un tema personal, fue bastante emotivo y sincero, así lo sentimos y se le dio la facilidad. Nos llevaríamos una decepción si ficha por Boca. Esperamos a Pol el próximo lunes, no éste. Él va a venir como prometió y se entregará al máximo para llegar al nivel que nos llevó al campeonato”, finalizó.