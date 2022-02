Liga MX: Juan Reynoso ve la Concachampions como una buena oportunidad para Cruz Azul

Canadá.- Este martes Juan Reynoso atendió a los medios y reveló que el equipo está listo para su debut en la Concachampions este miércoles cuando visite al Forge FC de Canadá. En la charla, el peruano dejó muy claro que Cruz Azul llega muy relajado ya que en esta ocasión no tienen por ahora la presión ya que el torneo va iniciando y que mucho menos lo verán como una revancha para el equipo por los últimos dos torneos como fue en 2020 y 2021 en donde quedó fuera por el LAFC y Rayados.

Aseguró que esta es una nueva oportunidad para Cruz Azul de buscar la gloria en un torneo internacional, "En lo personal creo que va más allá, se puede decir que es una revancha, yo lo veo como oportunidad. La revancha la tuvimos con Monterrey y no nos alcanzó, al final ellos nos superaron y ya está, se cambió de página y ahora hay que aprovechar esa localía que tendremos", dijo el entrenador en la primera sesión de entrevistas.

Reynoso quien la temporada pasada hizo campeón a Cruz Azul pudo llegar a pelear la Concachampions pero en la parte final del torneo firmó la peor participación al quedar fuera en las semifinales acabando con el 2021 en las competencias internacionales. Ahora con un nuevo equipo y con una nueva mentalidad podrán buscar los espacios para triunfar en el torneo.

Cruz Azul se dice listo para su duelo ante el Forge en la Concachampions | Foto: Twitter Cruz Azul

Aunque no todo es tranquilidad ya que saben que desde hace tiempo el formato cambió y que ahora todo es directo, una visita reciproca y una derrota y queda fuera y eso es lo que deben evitar que pase, "Sabemos que aquí no hay medias tintas; ganas o fracasas, pero tambien es una situación nueva, no voy a mentir", dijo el peruano. Lo que tienen de su lado en Cruz Azul es que el Forge no tiene un partido oficial desde diciembre lo que les da una ventaja considerable y piensan aprovecharla para sacar un resultado positivo desde la ida.

Cruz Azul viajó a Canadá con una serie de bajas como la de Ángel Romero quien no pudo arreglar un tema de visa, Carlos Rodríguez y Pablo Aguilar tampoco viajaron por decisión del entrenador, se la jugará con el resto que una plantilla competitiva. Las acciones se darán en Canadá este miércoles 16 de febrero en punto de las 19:00 pm y será en vivo por la señal de Fox Sports.