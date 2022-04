Liga MX: Jugadores de Chivas se pelearon entre sí al finaliza el juego con Toluca

México.- Chivas tuvo el juego de su lado más de 90 minutos con un gol de ventaja pero Toluca con una genialidad del uruguayo, Leo Fernández pudo sacarles un empate lo que hizo que los ánimos dentro del equipo rojiblanco se encendieran un poco ya que al finalizar el partido un par de jugadores estuvieron a nada de llegar a los golpes pero sus compañeros que se dieron cuenta los detuvieron pero si lograron darse algunos empujones y se hicieron de palabras.

Las acciones se presentaron justo después del silbatazo final en donde los jugadores de la banca saltaron al campo, ahí Antonio Briseño y César Huerta se encararon, en donde el "Pollo" logró dar el primer empujón seguido de la respuesta del "Chino", y fue ahí en donde sus compañeros se dieron cuenta de lo que pasaba por ello se acercaron para evitar más problemas.

Ya en conferencia de prensa, Francisco Javier Robles atendió a los medios ya que Marcelo Michel Leaño fuera expulsado. Él se hizo cargo de aclarar la situación, en donde dejó claro que fue solo una frustración de los jugadores, pero que no pasó a mayores, que el lugar en donde se debía hablar era en el vestidor para tratar de llegar a un arreglo no a los golpes.

"Fue la frustración de todos, todos terminamos no muy contentos, pero el final se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no llegamos a algo más", comentó. Del tema no se habló y solo se dejó como una calentura de ambos jugadores por lo que ya no pasará a mayores. Hay que recordar que ya Antonio Briseño fue protagonista de una pelea con Miguel Ponce, en otro torneo que apareció en un video haciéndose de palabras con su compañero.

Antonio Briseño lanzó el primer movimiento al empujar por la cabeza a su compañero | Foto: Captura

Chivas con el empate que le sacaron de último minuto sumó apenas 14 puntos, se ubica en el lugar 14 de la general, fuera de la zona de repechaje, incluso ya fue rebasado por dos equipos que tuvieron uno de los peores arranques del Clausura 2022 como Santos y América que ahora ellos tienen los puestos de repesca. El rebaño se ha estancado en el torneo, en sus últimos 5 partidos solo ha logrado 4 empates y una victoria, si bien no ha perdido si ha dejado escapar muchos puntos.

Ahora la Liga MX para Chivas está en un momento de mucho apremio, le restan solo 5 partidos en donde le pueden ayudar para seguir en la pelea, tiene un partido pendiente ante Rayados que jugarán en estos días, luego en la J14 lo harán ante Cruz Azul, recibirán a Tijuana, se enfrentarán a Pumas y cerrarán la temporada ante Necaxa.