Liga MX: Jugadores del Club América son separados del plantel por síntomas de Covid-19

Ciudad de México.- El Club América está en problemas esto luego de que se diera a conocer que dos futbolistas comenzaron a presentar síntomas de Covid-19. Ellos son Guillermo Ochoa y Nicolás Benedetti. Ambos jugadores se habrían contagiado tras el partido ante Monterrey este pasado sábado y es que el equipo norteño hasta el día de hoy a presentado varios casos de contagiados.

De acuerdo con información de Enrique Martínez, de Mediotiempo el conjunto de Coapa notificó a su plantilla que los futbolistas no estarían en las sesiones de este miércoles luego de que comenzaran a presentar síntomas de estar contagiados. Asimismo se dio la orden de que el resto de la plantilla y personal del staff que viajaron a monterrey para el juego de la jornada 2 de la Liga MX también sean sometidos a pruebas para descartar más contagios.

Según la fuente, los jugadores ya han sido aislados y ambos se encuentran en sus domicilios en donde inician su proceso de recuperación. Aun falta por confirmarlo por lo que en el transcurso de este miércoles o jueves serán sometidos a una prueba para saber al cien porciento si tienen la enfermedad. De momento no el equipo se mantiene a la espera de las pruebas que inician hoy.

En lo que respecta a los jugadores, también se mantienen en silencio hasta que se confirme si tienen o no la enfermedad. De ser así se perderán la jornada 3 y posiblemente la 4 de la Liga MX. Aun no se puede confirmar nada pues más de sus compañeros podrían también estar contagiados y no ver acción este fin de semana. Incluso podría haber la manera de que el partido sea reprogramado en caso de presentar más casos.

América visito al Monterrey en la jornada 2 del Guard1anes 2021 | Foto: Jam Media

Esto se ha desatados luego de que Monterrey se ha vuelto el epicentro de nuevos contagios. El equipo regio es acusado de haber disputado su partido de este sábado justamente ante las Águilas con algunos jugadores con síntomas de Covid-19, el caso puntual de Rogelio Funes Mori y algunos más como César Montes. Se habla de que en total podrían ser más de 19 casos de contagios en el equipo que la misma Liga MX confirmó con un comunicado.

"Se recibieron los resultados de las pruebas de detección de COVID-19 realizadas por el Club Rayados de Monterrey a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo. Los exámenes indicaron 11 casos positivos en jugadores y 8 en integrantes del cuerpo técnico y staff", se lee en el comunicado.

Por le momento América que sería el segundo equipo afectado deberá esperar a revelar sus resultados para saber como debe proceder para el cuidado de sus futbolistas como de su personal fuera del campo.

