Liga MX: Jugadores que podrían dejar Atlas al final del Clausura 2022

Jalisco.- En el marco de la Jornada 16 de la Liga MX en donde Atlas buscará una victoria ante el conjunto de Toluca se han comenzado a dar nombres de los jugadores que podrían dejar el equipo campeón para la siguiente temporada y es que en los últimos meses han estado totalmente borrados por el entrenador como tambien no han mostrado nada cuando se les da la oportunidad de entrar a jugar.

No es un secreto que la plantilla de Atlas es corta ya que Diego Cocca tiene a sus 11 titulares y algunos cambios pero el resto de jugadores que no son tomados en cuenta por diferentes situaciones, pero no han podido cumplir con el equipo. Al momento son 3 los elementos que no estarían entrando en planes para el Atlas por su tiempo de juego y por la situación de que todos son extranjeros que solo ocupan una plaza que podría ser utilizada para otro jugador mexicano o un nuevo foráneo.

De acuerdo con los registros de la Liga MX los elegidos por su mal rendimiento serían Lucas Rodríguez, el uruguayo llegó al Atlas en el Clausura 2022 y solo ha visto 9 minutos de competencia en la Liga MX, en la Sub-20 ha podido arrancar un partido y jugar 67 minutos, pero está completamente borrado por Diego Cocca, el charrúa tiene apenas 25 años, incluso su debut en el torneo se dio el pasado 2 de abril casi al final de la temporada.

Siguiendo en la búsqueda de elementos que no tienen las mejores condiciones para quedarse está Gonzalo Maroni quien porta el número 10 pero ha jugado nada en el Clausura 2022, él fue campeón con el Atlas la temporada pasada apenas con 7 partidos, para este ha entrado en 3 y jugado 26 minutos, tambien ha visto acción en la Sub-20 pero no es de los favoritos de Diego Cocca como un recambio por lo que tambien apunta a irse.

Y el último tambien es extranjero y argentino Franco Troyansky, aunque ha sido de los elementos mencionados que más minutos ha tenido con 295 en 5 partidos jugados, tampoco es uno de los hombres de primera mano del DT para los cambios, por lo que se perfila como uno más para dejar al equipo campeón de la Liga MX. Sin duda el Clausura 2022 la llegada de jugadores extranjeros no han sido del todo bien para los rojinegros.

Te recomendamos leer

De los hombres foráneos que han brillado desde su llegada es Camilo Vargas, Anderson Santamaría, Hugo Nervo, Anibal Chala y Emanuel Aguilera aún con un asterisco por su rendimiento, pero quienes han dado el ancho total han sido Julio César Furch y Julián Quiñones quienes son los hombres importantes del equipo y por quienes siguen en la pelea.