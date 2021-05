Liga MX: Jugadores que quedaron a deber con Mazatlán FC esta temporada

Mazatlán.- A pesar de que el equipo vivió buenos momentos, hubo jugadores que estuvieron por debajo del nivel e incumplieron con las expectativas que se generaron hacia ellos, situación que les hizo no llenar los ojos de los seguidores de Mazatlán FC.

Aquí te presentamos tres elementos con experiencia en Liga MX que quedaron un poco a deber este semestre con el Navío Morado.

Walter Gael Sandoval

El medio volante por izquierda surgido de la cantera de Santos Laguna no pudo establecerse como titular en el 11 de los Cañoneros. Tuvo varias oportunidades y no logró convencer a Boy para quedarse en el equipo inicial. En total participó en 14 partidos.

No anotó gol y no generó muchas oportunidades de peligro cuando estuvo en el terreno de juego. Esto no estaba en el papel, luego de que en el Guard1anes 2020 tuvo un buen semestre con Santos Laguna, equipo con el que debutó y fue importante para ayudar a los Guerreros a clasificar al repechaje.

Gael Sanvodal no aportó mucho al equipo en la temporada | Foto: Mazatlán

Sandoval llegó a préstamo procedente de Chivas, cuadro al que podría volver después de este semestre. Uno de los juegos donde tuvo una noche más complicada fue en la jornada nueve, contra Cruz Azul, donde solo participó por 22 minutos tras salir expulsado con roja directa y condicionar a su equipo, que salió derrotado.

Además, en la fecha 14, ante Tijuana, comenzó como titular y solo jugó 39 minutos, cuando por decisión técnica, Boy decidió cambiarlo, ya no comenzaría como titular el resto del torneo, en el que apenas superó los 500 minutos disputados.

Mario Osuna

“El Mono” cambió por completo su rol en el equipo este semestre, pues sobre la parte media del torneo, perdió la titularidad y terminó por no ser ni siquiera la primera opción para ingresar de cambio en los últimos partidos.

Con casi 33 años, el nacido en Culiacán ya es un futbolista veterano y mucha experiencia en el futbol mexicano, con paso en lo equipos de Querétaro y Morelia, además de Dorados, con los que ganó sendos títulos de Copa MX. Solo jugó seis partidos como titular, y un total de 10 este torneo, muchos menos que los 14 del pasado, donde inició en 11.

Mario Osuna fue de los que han perdido su lugar en el Mazatlán FC | Foto: Jam Media

Uno de los encuentros más cuestionados por la afición para el sinaloense fue en la jornada seis del torneo, donde se perdió par de balones en la salida que costaron los goles del Atlético de San Luis, quienes salieron con una goleada de 3-0 del Kraken. Además, también fue titular en la jornada cinco, cuando los porteños visitaron al Toluca y cayeron por marcador de 3-0.

Nicolás Vikonis

El portero uruguayo no logró establecerse todo el torneo como titular de Mazatlán FC, pues fue expulsado en el duelo de la fecha 13 contra Puebla y después ya no volvería a jugar más en el Guard1anes 2021, esto debido a que Ricardo Daniel Gutiérrez cumplió con buenas actuaciones cuando fue requerido.

Vikonis fue uno de los refuerzos que llegaron con mayor cartel, pero perdió la titularidad y pese a que parecía que iba de menos a más en sus actuaciones, esa mala noche en Puebla cambió u condición. A sus 37 años se evaluará seguramente su continuidad, pues debe de mostrar su mejor versión si quiere mantenerse en el puesto como titular, luego de que Gutiérrez demostrara su calidad.

Nicolás Vikonis llegó como figura y sus errores lo mandaron a la banca | Foto: Jam Media

En total fueron 13 partidos como titular, donde recibió una tarjeta roja y quedó muy lejos de ser el portero referente que tuvo Puebla en el Guard1anes 2020, donde alcanzaron los cuartos de final tras eliminar a Monterrey como visitante en el juego de repechaje.

Si bien en esta lista solo se menciona a tres jugadores como principales, hubo varios elementos que se fueron apagando con el pasar del torneo y pudieron entrar a la misma. Algunos por baja de juego y otros por lesiones. Luis Ángel Mendoza, Rodrigo Millar, Cándido Ramírez, Efraín Velarde y Lorenzo Reyes también quedaron a deber.