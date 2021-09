Liga MX: "Jugar con puro mexicano no es una desventaja"; Oribe Peralta

Guadalajara, Jalisco.- Oribe Peralta estuvo presente en la rueda de prensa virtual, donde se le cuestionó sobre los malos resultados que ha dado Chivas en la presente campaña Grita México Ap2021 de la Liga MX, dando a saber que ser un equipo de tradición, donde solo juegan puros nacionales no es una desventaja para ellos, sino una insignia de lo que es ser un equipo grande y original.

"Cada quien tiene su punto de vista pero para mí jugar con mexicanos no es una desventaja. El futbol es once contra once y se juega dentro de la cancha", continúa Oribe Peralta en conferencia. "Creo que el tener desventaja es quedarte con uno menos en el juego", añadió.

El delantero apenas suma doce minutos en el campeonato al solo disputar un partido de siete finalizados. Aún así reconoce que el técnico, Víctor Manuel Vucetich, trabaja por encontrar el código que haga que el cuadro tapatío empiece a mejorar con el paso de los juegos, pues las críticas siguen apareciendo.

"Todo aficionado que apoye a un equipo va a querer que su equipo gane y a la vez convenza luego de los resultados. No hemos dado lo que quisiéramos nosotros ni tampoco el profe Vucetich, pero estamos comprometidos con lo que tenemos que hacer, con lo que debemos hacer en la cancha", mencionó el "hermoso" Peralta.

Oribe Peralta en entrenamiento

Jam media

En otro ámbito de la postura del artillero, mencionó que sigue enfocado en el campeonato pese a que no ha sido muy útil para el "Rey Midas". Aseveró que no descarta sobre su posible retiro, el cual lo tomaría en dado caso que no existieran otras opciones si Chivas no planeara renovar al "Cepillo".

"Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de platicar sobre ese tema. Hay cosas más importantes como el funcionamiento del equipo, el obtener los resultados deseados para clasificar y después habrá tiempo para pensar en lo que viene, el tomar mi decisión.", detalló en la rueda de prensa.

Oribe Peralta suma un partido en el Grita México

Jam media

Chivas volverá a la actividad de la Liga MX para el siguiente domingo cuando visite el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM. Antes del parón por la Fecha FIFA consiguió derrotar a Rayos del Necaxa por 2-1. Su último duelo fue contra el América en Dallas, donde perdió por 0-2 el pasado domingo 05 de septiembre.