Liga MX: Julián Quiñones esta agradecido por la confianza que se le ha dado en Atlas

El jugador colombiano Julián Quiñones valora la gran oportunidad que se le dio de militar en los Rojinegros del Atlas, tras su paso pro otros clubes que no el dieron la misma confianza en su llegada al futbol mexicano.

“Estoy feliz, creo que la directiva desde el comienzo me dio esa confianza contratándome. Si bien o mal no venía pasando por un buen momento, me dieron confianza y eso fue importante para mí, me ayudó a motivarme y entregar todo en la cancha. Este equipo me dio la oportunidad de sacar mi futbol, me dio la confianza que ningún equipo me quiso brindar", dijo Quiñones.

Quiñones esta muy contento de seguir en los planes de los tapatíos un tiempo más con su renovación y espera seguir cosechando cosas importantes en el club.

"Firmar con este equipo me llena de alegría y seguir trabajando para seguir consiguiendo grandes cosas y en lo personal también", dijo el colombiano.

El colombiano asegura que tuvo un gris paso con los Tigres de la UANL, donde no se le dio el seguimiento que el debía de tener para demostrar su gran nivel y calidad en la era de Ricardo 'Tuca' Ferretti.

“Creo que es aquí donde mejor he caído porque venía de un momento muy malo para mí y creo que el equipo, la directiva y mis compañeros me levantaron. La confianza de este equipo me ayudó a motivarme más y sacar lo mejor de mí. En lo futbolístico y en lo personal eso me ayudó mucho”, añadió.

Julián Quiñones fue el refuerzo que en más goles (9) colaboró con anotaciones y asistencias en el torneo pasado con los Rojinegros del Atlas.