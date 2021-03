Liga MX: Julián Quiñones estaría fuera de Tigres oficialmente al finalizar la temporada

Nuevo León.- Desde la sultana del norte se revela que el conjunto de Tigres ya no quiere a Julián Quiñones quien tendría que abandonar el equipo en verano luego de que su poca participación y nula aportación al equipo no es algo que los felinos premien. Solo esta temporada ha salido 5 veces al campo y una vez como titular, el resto fue banca y los otros 7 partidos ni siquiera fue convocado.

A través de redes sociales, Mac Reséndiz reportera de ESPN Digital compartió lo que le han revelado hasta el momento del actual estado del colombiano que ya no estaría portando el uniforme de Tigres para el Apertura 2021. Incluso la fuente revela que ya hay algunos nombres en la mesa y da posibles refuerzos que vendrían desde Europa.

"Me cuentan que lo de Julián Quiñones (Tigres) está así: La directiva ya no lo quiere, incluso, ya tiene sobre la mesa los nombres de varios posibles candidatos para suplirlo: un par de extremos (colombiano y argentino), de los cuales uno juega en el Benfica. Tigres los analiza", comenta Mac Reséndiz.

Julián Quiñones ya no tendría su puesto con Tigres para el siguiente torneo | Foto: Captura

Incluso reveló que hay interés de un extremo argentino que juega en Benfica dejando más que claro que se trata de Franco Cervi pero al momento no hay nada confirmado pues el equipo plena esperar a que termine el torneo para comenzar a gestionar cualquier movimiento, también se habla de un colombiano pero sin dar detalles.

Julián Quiñones no ha tenido una buena temporada, de 12 partidos solo ha jugado 5, uno como titular y ha marcado solo un tanto. No sale a la banca desde el 28 de enero de 2021 cuando el equipo jugó ante Necaxa en la jornada 4 antes de ir al Mundial de Clubes.

La historia de Julián Quiñones en México no ha sido de las mejores al menos no con Tigres pues en sus tres pasos por el equipo felino su cuota goleadora no fue la mejor, hay que recordar que desde la Sub-20 en 2015 fue traído el colombiano para luego cederlo a Venados, luego en 2016 regresó a Tigres pero con la aparición de Lobos Buap fue cedido una vez más donde logró un gran momento que lo llevó de nuevo a los Tigres donde se ha mantenido hasta el día de hoy.