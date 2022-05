Liga MX: Julián Quiñones respondió a reclamos de Tigres por celebración de su gol

El partido de vuelta entre Tigres y Atlas en una de las semifinales del Clausura 2022 estuvo marcado por los goles, la polémica arbitral y también la controversia entre jugadores. Esta última la protagonizó Julián Quiñones, autor del primer gol del encuentro en el Volcán.

El colombiano, exjugador de Tigres, se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Diego Cocca con los rojinegros. Quiñones ha encontrado su mejor versión con el Atlas y a lado de Julio Furch es una de las duplas más letales de la Liga MX.

Por ello, en su gol no tuvo reparo en festejar con alegría a lado de los jugadores de los Zorros, además de que se llevó las manos a las orejas en señal de no escuchar. Esta situación no la recibió bien ni la afición de Tigres, pero tampoco algunos de sus excompañeros.

De acuerdo con TUDN, Luis Quiñones y Guido Pizarro gesticularon en modo de desaprobación al gesto del colombiano. La situación no pasó a mayores y al final Atlas clasificó aunque los felinos ganaron el partido, a espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria por alineación indebida.

En cuanto al caso de Quiñones, el jugador de los rojinegros no se guardó nada y en redes sociales respondió a quienes reclamaron su manera de festejar. "Como me piden cosas que ni ustedes mismo lo hicieron conmigo aun estando en tigres recibiendo insultos, mandando msj metiéndose conmigo con mi familia y aun estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes saludos", escribió en Twitter.

Te recomendamos leer

Quiñones marcó dos goles en toda la serie contra Tigres, por lo que fue uno de los mejores jugadores de la Academia. Ahora buscará el bicampeonato con los rojinegros, que esperan rival del partido entre América y Pachuca.