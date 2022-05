Liga MX: Julio Furch acepta que esta pasando por un mal momento con el Atlas

Los Rojinegros del Atlas no han podido contar con la mejor versión de Julio Furch en esta Liguilla, el mismo jugador acepta que este torneo Clausura 2022 le ha costado demasiado en el tema físico.

Julio Furch viene siendo irregular con el equipo de Diego Cocca desde la fase regular del certamen, es por ello que le ha costado un poco retomar ese nivel que le caracteriza en el ataque de los Rojinegros del Atlas.

"Tenía un golpe en la espalda y un golpe en una de las piernas, sí me ha costado el tema físico, creo que a la Liguilla pasada llegué en mejores condiciones, esto por más que se me haya dado el gol, en lo físico me falta un poco, no me alcanza para completar los 90 minutos, me llegan los calambres que no me habían pasado nunca, pero prefiero que entre otro compañero para no regalar nada y hacer mejor las cosas, en donde yo ya no estoy rindiendo. Sí he sentido algunas molestias", señaló el ariete del Atlas.

Por el momento, jugadores como ser Brayan Trejo u Ozziel Herrera han estado entrando de cambio por el delantero argentino en los últimos encuentros de los Rojinegros del Atlas, una situación que el mismo delantero aplaude ya que le ha costado terminar bien los encuentros.

El delantero argentino ha sufrido golpes en partidos anteriores, hasta dificultad para respirar y para completar los encuentros, algo que le tiene con molestia y algo de bronca.

El atacante del Atlas solo anotó cinco goles en la fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX, en un total de trece partidos jugados como titular y 1,091 minutos disputados. Julio Furch hasta el momento no ha podido marcar gol en lo que va de esta Liguilla.