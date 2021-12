Liga MX: Julio Furch asegura haber regañado fuertemente a Zaldívar tras su falla

Uno de los momentos que más causaron polémica en esta final, fue la falla lamentable de Edgar Zaldívar solo frente a la portería de Rodolfo Cota, donde dio un cabezazo demasiado debíl en la segunda parte.

El hecho causo mucha sorpresa en todos los aficionados y jugadores del Atlas, al ver como Zaldívar no pudo rematar fuertemente si esta solo sin portero. Esto causo la molstia del delantero argentino, Julio Furch, quien asegura haberlo regañado fuertemente.

"Lo putée porque fue muy clara, después me comentó cómo había sido la jugada que la pelota venía rara, se sufrió porque había que aprovechar las situaciones de gol, en el primer tiempo también tuvimos muchas, no entró pero bueno se dio de los penales, de una forma más cardíaca pero se logró".

Leer más: Liga MX: Diego Cocca levanto su segundo título de su carrera con el Atlas

Tras el error en la segunda parte de Zaldívar, el jugador del Atlas cobro venganza y en la tanda de penales lo cobro magistralmente para darle un gol a los Rojinegros previo al título de campeones ante el León.

Julio Furch dijo sentirse muy feliz y alegre de poder lograr un título con el Atlas, después de más de 70 años de sequia en el futbol mexicano.

"Una alegría inmensa, haber conseguido esto con este club, mucha gente me decía que era imposible, me dijeron 'te vas a hecha a perder en el Atlas' y no hice caso a eso porque confío en mí, confío en el cuerpo", mencionó para la Liga MX.