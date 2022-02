Liga MX: Julio Furch esta pasando por una fuerte sequia de goles en Atlas en CL2022

Malas noticias para los Rojinegros del Atlas con su delantero estrella, Julio Furch, quien hasta el momento ha batallado demasiado para poder anotar un gol de nuevo y ponerse entre los mejores del Clausura 2022 de la Liga MX.

Y es que este inicio de certamen no fue el esperado para el delantero pampero quien lo inicio lesionado y no pudo ayudar a su equipo en las primeras jornadas. Ahora ya metido de lleno en la acción, las cosas no se le han dado y sigue batallando para encontrar el arco.

Si bien Julio Furch es un delantero de mucha calidad en el futbol mexicano, la sequia que atraviesa en Atlas ya esta empezando a preocupar y esperan que termine lo más pronto posible.

En la jornada 7 ante Xolos de Tijuana en calidad de visitante, el ariete sudamericano se vio muy limitado y con pocas llegadas de gol al arco de los fronterizos en una derrota de 2-0 que cala muy en el fondo en los tapatíos.

Diego Cocca debe replantearse su esquema táctico si Julio Furch no se encuentra al cien por ciento en la cancha aún y esperar que se recupere del todo y pueda aportar grandes cosas que al momento no ha podido hacerlo.

Julio Furch suma cuatro partidos jugados como titular con un total de 329 minutos jugado y cero goles hasta el momento en su cuota personal.