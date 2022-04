Liga MX: Julio Furch recibe jersey especial de Atlas por sus 100 goles en la Liga MX

El delantero del Atlas de Guadalajara, Julio César Furch recibió un jersey especial del conjunto Rojinegro como parte de la celebración por sus 100 goles en la Liga MX, el centenar de anotaciones llegó para el nueve de los Zorros hace unas jornadas en la victoria sobre FC Juárez.

Con motivo de celebrar las 100 anotaciones que Julio Furch a realizado a lo largo de su carrera en la Liga MX, Atlas y la marca Charly, regalaron al delantero argentino un jersey especial estampado con una imagen del nueve rojinegro, la entrega se realizo junto a su familia en una de las tiendas de la marca que viste al campeón del futbol mexicano en reconocida plaza de Guadalajara.

“¡Felicidades por estos primeros 100 goles en La Liga MX, Emperador Julio Furch! ������������ Un honor que seas parte de la familia Rojinegra y de @charlyfutbol. ❤️��”, escribió el club en redes sociales dejando ver algunas de las imágenes del reconocimiento que se le hizo al delantero argentino por sus 100 anotaciones en el futbol mexicano.

Julio Furch, explicó a los medios de Atlas lo que representa alcanzar la cuota de 100 goles desde su llegada a la Liga MX. “Es un logro muy lindo. Siempre le agradezco mucho a mis compañeros que son los que me ayudan en la producción de goles, así que estoy eternamente agradecido con ellos y con lo mucho que me han ayudado para poder conseguir este logro en mi carrera”, comentó el delantero. “Estamos en la búsqueda de que sean más goles. Las sensaciones que me deja el haber logrado algo así en mi carrera es algo muy lindo y muy reconfortante”, agregó Furch.

A la pregunta sobre a quién iba dedicado su gol número 100 en la Liga MX, Julio mencionó que a su padre como muestra de agradecimiento al apoyo que éste siempre le brindó cuando era un niño y el futbol era un sueño lejano.

Jersey especial entregado a Julio Furch por sus 100 goles/@AtlasFC

“Se lo dedico a mi papá, porque es muy fanático del futbol y porque siempre me apoyó. Desde chico hacía hasta lo imposible por llevarme a jugar o ayudarme a conseguir alguna prueba con algún club de la ciudad. Se lo dedico a él porque siempre se la jugó por mí y porque siempre me ayudó. Pero también a mi mamá, a mi hermano, a mi señora y a mi hija que son todos los que me han acompañado a lo largo de este camino”.

De igual forma, el nueve de Atlas habló de la anotación más emblemática que recuerda haber conseguido con la playera Rojinegra. “Hay varios goles, pero sin duda el de la final con Atlas es uno de los que más recuerdo, en particular el que me tocó hacer contra León en su cancha porque era un partido que nos ayudaba a ponernos en ventaja en la Final y a parte porque fue un gol muy lindo”.