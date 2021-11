Liga MX: Julio Furch reveló que el Atlas está convencido de poder conseguir el pase a Semifinales

El delantero argentino Julio Furch, asegura que el plantel de los Rojinegros del Atlas conseguirá su pase a las Semifinales del torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Julio Furch confiesa que el grupo de jugadores esta listo para afrontar la vuelta de Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey.

"Nosotros, con el grupo, tenemos muy en cuenta eso. Sabemos lo que podemos llegar a lograr o lo que podemos generar en la gente, el estar ahí arriba, el poder pelear, el poder conseguir un título. Sabemos que tenemos mucho por ganar y durante el torneo hicimos las cosas muy bien, pero por ahí a la gente no le basta y tenemos que hacer un gran esfuerzo hasta el final, hasta donde nos alcance para poder conseguir el título.

El delantero argentino asegura que están conscientes que pueden conseguir cosas interesantes en la fase de la Liguilla. Además el atacante afirma que la gente esta muy entusiasmada por el equipo tras el buen torneo que lograron.

"En lo grupal tenemos muy consciente eso de lo que podemos llegar a conseguir y a generar en la gente, que está muy ilusionada, como nosotros, porque se hizo un gran torneo y ahora seguir avanzando sería un gran premio para nosotros", detalló el delantero en entrevista con RÉCORD.

Furch sabe que para poder seguir adelante en la Liguilla deben de mantener el buen ritmo que han mostrado desde la fase regular hasta la ida de Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey.

"El quedar segundo no te asegura nada, que vas a pasar a la siguiente fase. Hay que esforzarse al máximo en cada jugada porque el desconcentrarte en un momento y cometer un error te puede llevar a ir perdiendo o hacer un mal partido. En esta etapa del torneo no está permitido. El esfuerzo va a tener que ser en cada jugada, dejar todo en cada jugada y tratar de no cometer errores, porque el rival juega y tiene una calidad muy grande en sus jugadores", puntualizó el goleador rojinegro.