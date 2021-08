Liga MX: Julio González está resignado a regresar al banquillo de suplentes con el regreso de Talavera a Pumas

El portero de los Pumas de la UNAM, Julio González, sabe que con el regreso del arquero veterano de la Copa Oro, Alfredo Talavera, él volverá a su puesto de segundo porteros con los universitarios en el torneo Grita México 2021 de la Liga MX.

Talavera sabe de su puesto y es consciente que el lugar principal en los Pumas de la UNAM es de Alfredo Talavera.

"El escenario es muy claro, yo sé que el titular es Tala. Yo me preparo y trabajo al máximo para ganarme un puesto, pero Talavera hoy día está peleando para ser titular de la selección. Yo tengo que seguir trabajando y apoyando, me toque jugar o me toque estar en la banca, pero sobre todo, es rendir cuando me toque estar en la cancha y exigir y apoyar al equipo para que demos buenos resultados. Yo a Tala siempre lo voy a apoyar incondicionalmente como lo hace él conmigo cuando no juego. Tener paciencia y trabajar, que es lo que me toca en mi posición hoy en día", declaró el cancerbero en conferencia de prensa, previo al partido ante Atlético de San Luis.

González confiesa que lleva una excelente relación con Alfredo Talavera, descartando alguna enemistad entre ambos porteros.

"Con Tala yo tengo una excelente relación, le aprendo mucho todos los días. Para mí fue el mejor portero en la Copa Oro, demostró el nivel que tiene, lástima por el resultado final que no obtuvieron el título, pero creo que tuvo grandes actuaciones".

Julio González confeso que el equipo esta en deuda con su afición, pero por el momento el balón no esta entrando son cosas de futbol, pero afirma que para agosto verán una versión mejorada de los Pumas de la UNAM.

"Los veo trabajar todos los días (a los delanteros). Yo soy el que normalmente se queda a trabajar con ellos. Son rachas del futbol. Ahorita no está entrando el balón, pero están trabajando al máximo, a mí me consta porque meten golazos en los entrenamientos y espero que los podamos meter el domingo. Entrenan al máximo, se entregan siempre y yo creo que es lo que caracteriza a Pumas".

