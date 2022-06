Liga MX: Jürgen Damm anotó su primer gol con la camiseta del Club América

México.- El equipo de las Águilas del América continua en su pretemporada y es que lunes tuvo su segundo partido amistoso, ahora ante el conjunto de Cancún FC en donde el cuadro de Fernando Ortiz regresó a la senda del triunfo al golear 4-2 al equipo local, pero además la verdadera sorpresa es que Jürgen Damm tuvo sus primeros minutos con el equipo y por su fuera poco fue uno de los anotadores del partido.

El volante mexicano tiene poco más de una semana entrenando con el equipo de la Liga MX luego de su estancia en la MLS con la reserva del Atlanta United quien no le renovó su contrato. Ahora en busca de retomar su nivel ha iniciado su proceso para regresar al futbol mexicano y en su primera presentación ya dio de que hablar. Su ingreso al campo se dio en el segundo tiempo y solo bastaron unos minutos para que le cometieran un penal que el mismo cobraría para anotar su primer gol con América.

Con esa participación el jugador está ganando puntos para que sea considerado por la directiva. Según se reveló, las condiciones es que Damm estaría a prueba en estos días de pretemporada para ser evaluado y a partir de ahí decidir si se puede quedar, por ahora para Fernando Ortiz le habría llenado bastante los ojos para poder ser considerado como un refuerzo para América.

Jürgen Damm anota su primer gol con América | Foto: Captura

Su anotación se dio en el minuto 32 de la segunda mitad, el equipo de América ya lo ganaba 2-0, lo que tambien destacó de su festejo es que al momento de correr con sus compañeros, Damm tomó el escudo y lo besó dejando claro que está más que comprometido para destacar con el equipo si le dan la oportunidad de quedarse y volver a la Liga MX.

Te recomendamos leer

Jürgen Damm ya tiene pasado con Tecos que fue el equipo con el que debutó en México, pasó a Pachuca y Tigres en donde tuvo sus altas y sus bajas. Luego del atacante decidió no renovar su contrato y firmó con el equipo de Atlanta en la MLS donde jugó un par de temporadas pero no fue lo que esperaba y el equipo no le extendió su contrato y desde la campaña pasada se quedó sin club. Ahora todo depende de lo que decida América.