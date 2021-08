Liga MX: Jürgen Damm confirma que lo buscaron en el Club América pero no se llegó a un acuerdo

México.- Con los movimientos recientes en la Liga MX y especialmente en el Club América se han estado revelando algunas noticias que de haberse confirmado pudo haber cambiado mucho el reciente registro que las Águilas hicieron o que están por hacer con Renato Ibarra.

De acuerdo con John Sutcliffe, periodista de ESPN el Club América con la baja de Leo Suárez y la necesidad de encontrar un atacante por la banda derecha iniciaron una búsqueda que los llevó al Atlanta United donde milita el mexicano Jürgen Damm y aseguró que Santiago Baños le ofrecicio ir de regreso a la Liga MX en un intercambio con Nicolás Castillo pero que el mexicano se habría negado.

Ante la publicación de la información el mismo Damm respondió y confirmó que sí hubo un acercamiento pero que no se hizo ya que no hubo un acuerdo, incluso aseguró que el América es un equipo muy grande de la Liga MX y al que le tiene mucho respeto pero que las cosas no se dieron para su regreso.

"Hola @espnsutcliffe en ningún momento me negué, simplemente no se dieron las cosas, considero al Club América un equipo muy grande e importante al cual le tengo un gran respeto. Saludos", se lee en la respuesta del atacante mexicano.

Jürgen Damm estuvo cerca de llegar al América

Damm se fue a la MLS luego de no haber renovado su contrato con Tigres en el 2020, así dejó la Liga MX pero no había tenido oportunidad de jugar en Estados Unidos sino hasta la mitad del año pasado ya que la pandemia detuvo su debut, incluso ha visto más acción en lo que va del 2021.

Lo que si confirmó John Suctliffe es que la baja de Leo Suárez abrió totalmente la posibilidad de ver de nuevo a Renato Ibarra en el América para lo que resta de la Liga MX ya que el registro se estaría haciendo en cuestión de horas para habilitarlo para los siguientes partidos, incluso podría haber debut a media semana si se confirma.