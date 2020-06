Liga MX: Jürgen Damm culpa a sus detractores de afectarlo emocionalmente

Nuevo León.- El futbolista aun de Tigres, Jürgen Damm habló para los micrófonos de ESPN donde confesó que gran parte de los comentarios que ha recibido sobre sus centros en un partido le han generado problemas emocionales y desconfianza al momento de jugar.

Jürgen Damm ha sido ovacionado por la gran velocidad que puede alcanzar pero una vez que llega a linea de fondo y tiene que servir a sus compañeros, este no centra bien y es ahí donde muchas personas le recriminan en redes sociales su mal trabajo.

"Sí me ha pasado y me ha afectado. El no tenerme ya esa confianza; el Tuca me puso un coach deportivo que me presionaba mucho en eso, porque sabían que estaba en el ojo del huracán por eso de los centros. Entonces obvio que me ha afectado, soy humano y todos tenemos nuestros temores y nuestros miedos", dijo el volante a ESPN.

Damm es el jugador más rápido de la Liga MX y del mundo | Jam Media

A pesar de eso, desde que los comentarios se hicieron constantes decidió tomarlo como un juego y burlarse de él en sus redes sociales haciendo referencia a eso, lo que ha generado que muchos le aplaudan por sus divertidos videos y olviden por un momento su falla al momento de jugar.

Pero aun así, explica que siempre ha tenido en mente el mejorar y ser un futbolista completo y que no solo sea su velocidad lo que lo defina, si no que sea por definir en acciones claves.

"Sé que he sido muy criticado, no me lo tomo personal ni me enojo. Primeramente porque las redes son para eso; si no supiera mandar centros como dice la gente no hubiera costado lo que costé, Tigres no me pagaría el sueldo que me paga".

El aun felino, solo está a la espera de que los vuelos a Estados Unidos sean seguros para poder incorporarse a su nuevo equipo, el Atlanta United con quien firmó hace ya unos meses y al que se uniría cuando el Clausura 2020 finalizará pero debido a la pandemia las cosas no han sido como se esperaban.

