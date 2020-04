Liga MX: Jürgen Damm logra reunir 45 mil pesos para ayudar contra el Covid-19

Nuevo León.- Las grandes acciones de futbolistas no dejan de sorprender y ahora el mexicano Jürgen Damm puso el ejemplo, pues mediante una subasta logró recaudar 45 mil pesos para ayudar a la lucha contra el Covid-19.

Mediante una subasta de camisetas de él vía Internet en un grupo de Facebook el canterano de Tecos alcanzó una muy buena cantidad de dinero que utilizará para armar despensas y donar a hospitales que necesiten ayuda.

Aunque el jugador prácticamente ha dejado el club pues desde que anunció su salida hace unas semanas y ano fue considerado por el Tuca ni por la directiva para los futuros proyectos principalmente en le eLiga MX, siendo él uno de los mejores jugadores.

Me hubiera encantado salir de otra forma", dijo. "No quería estancarme en una zona de confort, cobrar muy bien mi contrato, pero no estar teniendo regularidad".