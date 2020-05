Liga MX: Jürgen Damm no piensa vender su casa de 37 millones de pesos

San Nicolás, NL.- Ahora que el torneo de la Liga MX finalizó algunos aficionados le cuestionaron a Jürgen Damm si vendería sus propiedades en Nuevo León ya que la siguiente temporada jugará en Estados Unidos.

Con la finalización del Clausura 2020 también llegó a su fin la estadía de Damm en tierras mexicanas dado que ahora jugará para la MLS con el Atlanta United, pero de momento no se moverá ya que es imposible que viaje en estas condiciones de emergencia sanitaria.

Pero aun con eso varios seguidores del volante mexicano en sus redes le cuestionaron si ahora que se va venderá sus propiedades en la sultana del norte. "Ya también está rentando su casa en sierra alta, yo te la compro Flash, ¿cuánto cuesta? Te vamos a extrañar", le comentan en sus redes acompañado de la foto de su casa.

Rápidamente el futbolista respondió el mensaje asegurando que por ahora no piensa en vender ninguna propiedad y que la casa de la imagen la estaba rentando por 80 mil pesos pero que si alguien de verdad quería hacerse de ella se la deja en 37 millones de pesos.

"Hola Johannes, buen día. Esa casa la tengo rentada hace tiempo y no pienso venderla, ni esa, ni ninguna propiedad en Monterrey, ya dije que quiero regresar en un futuro a vivir aquí primero Dios. Solamente rento, pero si la vendiera está en 37mdp. Yo los extrañaré más".

Damm no podrá continuar en el futbol mexicano debido a que decidió no renovar su contrato con Tigres, el anuncio oficial lo hice ya hace un par de meses y desde entonces no ha tenido actividad en el campo. Sumando la cuarentena, Jürgen tiene más de 3 meses sin jugar un partido oficial.

Su siguiente destino es el Atlanta United de la MLS, donde ya habría cerrado un trato mucho antes de que la pandemia de Covid-19 se estancará en México.