Liga MX: Jürgen Damm ya entrena con América de cara al Apertura 2022

México.- Todo parece indicar que Jürgen Damm será el primer refuerzo del Club América para el Apertura 2022 y es que el jugador mexicano fue visto en la pretemporada del equipo este jueves ya portando la ropa de entrenamiento lo que indicaría que está siendo evaluado para dentro de unos día más hacer el anuncio de forma oficial.

El diario Récord fue el encargado de dar a conocer la noticia de que Damm estaba ya en el club. En sus redes sociales compartieron algunas fotos del atacante portando el uniforme del equipo realizando ya actividad de playa a la par de sus posibles nuevos compañeros. Desde este miércoles se comenzó a mover información en donde se le había realizado ya las pruebas médicas al exjugador del Atlanta United.

Por parte del equipo de la Liga MX no se ha hecho oficial nada, en las recientes publicaciones en sus redes sociales sobre el trabajo realizado no se ha visto aún a Jürgen Damm por lo que podrían esperar a que regresen a la Ciudad de México para poder hacer la presentación de forma adecuada. Damm viene de la MLS en donde en la temporada que se está jugando no fue considerado por el equipo de Estados Unido dejándolo en la reserva.

En los últimos meses el futbolista se mantuvo en Estados Unidos entrenando con la reserva del club, pero sin todas las comodidades que tenía antes. Incluso la temporada pasada ya se había hablado de la posibilidad de llevarlo pero el mismo jugador aseguró que no hubo muchas platicas y no se hizo nada formal por lo que no se llegó a nada. Ahora llegó libre y podría regresar a la Liga MX para continuar su carrera.

Damm inició en el futbol mexicano en el equipo de Estudiantes Tecos, luego dio el salto a Pachuca donde hizo gran parte de sus mejores momentos y Tigres lo compró. Ahí experimentó una pelea constante por un lugar con Ricardo Ferretti hasta que no renovó su contrato y decidió ir a la MLS donde pasó solo una temporada y no volvió a jugar.