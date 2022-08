Liga MX: La advertencia de Pablo Barrera previo al partido de Gallos Blancos ante América

En la pasada Jornada 10 del Apertura 2022, los Gallos Blancos de Querétaro finalmente se reencontraron con la victoria al vencer a los Xolos de Tijuana. Pese a ello, el equipo emplumado se mantiene en el fondo de la tabla porcentual y la clasificación, por lo que necesitan seguir sumando buenos resultados.

Su próximo compromiso es este martes 23 de agosto, cuando enfrentarán en casa al América en partido adelantado de la Jornada 16. Las Águilas tienen una racha de 5 victorias al hilo y de las 3 últimas, dos fueron con marcador 3-0 ante Pumas y Pachuca y la goleada 7-0 ante Cruz Azul.

Sin embargo, al interior del equipo queretano hay confianza de que, tras el triunfo contra los fronterizos, logren hilar buenos resultados. Así lo compartió Pablo Barrera, uno de los jugadores más destacados con los que cuentan los Gallos Blancos en el ataque desde el pasado Clausura 2022.

"La verdad es un equipo que lo viene haciendo bien, pero lo que te puedo decir es que el equipo se la va a poner difícil al América, vamos a ser un equipo intenso como lo venimos haciendo en todos los partidos y eso nos va a favorecer; hay que salir al tú por tú", reconoció Barrera en entrevista con Fox Sports.

Por otra parte, el volante mexicano descartó que tenga "odio" contra América por su pasado como jugador de Pumas, y aseguró que toda rivalidad debe quedar en la cancha. Por último, Barrera reconoció que ha sido complicado el Apertura 2022, entre los rumores de la venta y que la afición no asista al Estadio Corregidora.

"Ha sido muy complicado estar así porque no sabes lo que va a pasar, sobre todo que no venga la gente al Estadio, a mí me ha impresionado la afición de Querétaro, los primero partidos la afición te apoyaba; pero si nos ha costado un poco saber qué es lo que va a pasar con el club", finalizó.