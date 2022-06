Liga MX: La afición del América exige contratación de Carlos Vela

Aunque todavía no es oficial, Carlos Vela podría salir del conjunto del LAFC de la MLS en diciembre en caso de no renovar su contrato. Alcanzó los cien partidos, pero podría migrar hacia otras latitudes en caso de no hacer válida su opción de permanencia en el conjunto al sur de California.

Sería de inmediato, el 1 de julio, cuando Carlos Vela escucharía ofertas de otros equipos para poder negociar, pero uno de ellos, aunque es su afición la que exige sea escuchada, es la de las Águilas del América, la que pide que sea contratado para 2023, ya que es considerado un goleador nato.

Es precisamente en Twitter donde los seguidores del equipo de Coapa lanzaron la iniciativa para que en el Nido les hagan caso y puedan fichar al mundialista y campeón del mundo con la Selección Mexicana en las categorías menores en Perú 2005; por lo tanto, la exigencia es demasiado alta.

Mensajes como: “Carlos Vela es agente libre. Hazlo y te perdono todo Emilio Azcárraga (dueño de las Águilas) y Club América” y “Queremos a Carlos Vela, háganlo posible y no levantaremos la 14, sino la 15,16 y 17” son solo algunos de los que cuelgan los aficionados de las Águilas en las redes sociales.