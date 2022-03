Liga MX: La barra Libres y Lokos de Tigres se pronuncia ante las sanciones impuestas por la liga

Nuevo León.- La reconocida barra Libres y Lokos de los Tigres de la UANL se han pronunciado ante las sanciones impuestas por la Liga MX a los grupos de animación luego de los hechos de violencia en Querétaro. El grupo de los universitarios se dijo extrañado por el señalamiento que han recibido en los últimos días cuando ellos no hicieron nada, para ello emitieron un comunicado en el cual explican la manera en la que opera su grupo alejados de Tigres y con sus propios recursos dejando claro que todo lo que propuso la Liga MX ellos lo hacen desde hace mucho tiempo.

A través de su cuenta de Twitter los Libres y Lokos compartieron el mensaje en donde explicaron cada uno de los puntos, "Sobre las sanciones anunciadas que involucran a las barras, les informamos que nuestro grupo cumple desde hace más de diez años con todo lo solicitado. Pero empecemos por entender que en nuestra ciudad se hacen las cosas diferente", se lee en el comunicado.

En una imagen compartieron los puntos que la Liga MX anunció para comenzar a controlar a los grupos de animación, iniciando con el registro de todos los asistentes de la barra, en donde la Libres y Lokos aseguran que desde hace más de 10 años que lo hacen y que el Club Tigres tiene conocimiento de ello. Aseguran que nunca han han recibido un boleto gratis, siempre los han comprado, incluso para entrar al Volcán la mayoría tiene su abono por lo que agregan que tienen un registro confiable de que pagan su entrada.

De los puntos más importantes es que aseguran que nunca han recibido dinero para solventar sus viajes para apoyar al equipo y que la barra no tiene intereses fuera de apoyar a Tigres con lo que confirman que solo existe una porra en el estadio y son ellos para evitar generar conflictos de intereses. "Tigres no tiene ninguna necesidad de sustentar a un grupo como el nuestro, es el equipo con mejor promedio de asistencia de la liga en los últimos 20 años", se lee.

La barra de Libres y Lokos se pronuncia ante las sanciones de la Liga MX | Foto: Captura

Para finalizar dejaron claro que están en contra de la violencia pero que antes de comenzar a juzgar a las personas han que tener la información certera, con lo que se defienden que son posiblemente la mejor afición y barra del futbol mexicano desde hace años en cuestiones de logística para evitar siniestros de violencia, "La violencia es una triste realidad a nivel social, pero antes de juzgar y satanizar a tu propia gente, los invitamos a investigar, somos la única barra sin divisiones, precisamente porque no hay intereses personales que se antepongan a los ideales y códigos de conducta del grupo", agregaron.

Los Libres y Lokos se ponen a la disposición de los medios de comunicación, autoridades para aclarar cualquier cosa que tengan como duda. Agregan que son de las mejores barras de la Liga MX por la responsabilidad que asumen como no lo hacen el resto de grupos, revelan que no son iguales al resto. Tigres de momento al respecto de su barra no ha emitido ningún comunicado sobre si estará o no asistiendo a los partidos de local, ya que para los de visita ya se dijo que no se podrá.